Giahsa inicia las obras de reconstrucción de una infraestructura estratégica de saneamiento en El Portil (Huelva)

Obras en la arqueta estratégica de la red de saneamiento situada en la avenida de Punta Umbría, junto a la carretera A-5052, en El Portil. - GIAHSA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Giahsa ha iniciado las obras de reconstrucción de una arqueta estratégica de la red de saneamiento situada en la avenida de Punta Umbría, junto a la carretera A-5052, en El Portil (Huelva). La actuación permite sustituir una infraestructura que sufrió un grave deterioro estructural a finales de 2025 y reforzar la seguridad y capacidad operativa de la red de saneamiento de este núcleo costero.

Según ha indicado la empresa pública en una nota, los trabajos se han iniciado una vez concluido el periodo estival, atendiendo a la planificación acordada para evitar durante los meses de mayor afluencia la paralización y las importantes afecciones al tráfico que una intervención de estas características provoca en una de las principales arterias de El Portil.

Este aspecto había sido planteado como una de las principales preocupaciones por el Ayuntamiento de Punta Umbría durante la coordinación previa de la actuación. El director ejecutivo y el gerente de Giahsa, Santiago Ponce Pérez y Juan Manuel González Padilla, junto al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y técnicos del departamento de Obras de la empresa pública, han visitado la zona para conocer sobre el terreno el desarrollo de los trabajos.

La visita técnica había sido convocada precisamente para comprobar el estado de una actuación que se encuentra ya en ejecución. La intervención supone una inversión cercana a los 200.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 45 días naturales.

La infraestructura afectada constituye un punto especialmente relevante del sistema de saneamiento de El Portil, al funcionar como arqueta de reunión de los caudales procedentes de distintos colectores principales.

UNA ACTUACIÓN "COMPLEJA"

La arqueta sufrió el colapso estructural de su fondo y sus muros como consecuencia de las intensas lluvias registradas a finales del pasado 2025 y de la antigüedad de la infraestructura, provocando además hundimientos y pérdida de material de relleno en su entorno.

La solución proyectada contempla la instalación de sistemas provisionales para el trasiego de las aguas residuales, la demolición de la arqueta existente y la construcción de una nueva estructura de hormigón armado con materiales adecuados a las condiciones del entorno.

También se emplearán tablestacas metálicas para contener y estabilizar la excavación y, una vez concluida la intervención, se repondrán los terrenos y firmes afectados.

El director ejecutivo de Giahsa ha destacado que "el inicio de los trabajos responde a una planificación que permite acometer una actuación técnicamente compleja y necesaria reduciendo en lo posible las molestias a los residentes y usuarios de El Portil, especialmente después de un periodo estival en el que esta avenida soporta una elevada intensidad de tráfico".

Ponce ha añadido que "la intervención permitirá renovar una infraestructura fundamental para el saneamiento de El Portil y reforzar la seguridad y fiabilidad de la red, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio durante la ejecución de los trabajos".

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría ha valorado el momento elegido para ejecutar la actuación. "Nuestra principal preocupación era que una obra de esta envergadura no afectara a la movilidad de El Portil durante los meses de verano. La coordinación con Giahsa ha permitido compatibilizar una intervención necesaria con las especiales circunstancias que presenta este núcleo durante la temporada estival", ha señalado.

Al mismo tiempo, Hernández Cansino agradecido a Giahsa esta actuación "con la que se refuerza la calidad del servicio que reciben los ciudadanos portileños, como se hizo en otra actuación en un colector, en la calle Zorzal, que igualmente se llevó a cabo fuera de la temporada estival y que supuso una inversión cercana a los 800.000 euros".

La reconstrucción permitirá disponer de una infraestructura renovada y adaptada a las necesidades actuales del sistema de saneamiento, reforzando las condiciones de seguridad, resistencia y durabilidad de un elemento esencial de la red.