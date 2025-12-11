El Gobierno aclara al alcalde de Punta Umbría (Huelva) que la arena extraída para Matalascañas "no es del Ayuntamiento"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, ha aclarado al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, que la arena que se extrae para las obras de regeneración de la playa de Matalascañas es "de dominio público marítimo terrestre estatal" y que "no está dentro del término municipal del Ayuntamiento puntaumbrieño y no llega hasta allí ni se extiende, por tanto, al mar abierto".

Así lo ha manifestado en una audio remitido a los medios en relación a las obras que se están abordando en Matalascañas "consistentes en aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención dentro de la estrategia nacional para la protección de la costa", después de que Hernández Cansino haya pedido "explicaciones" a la Dirección General de Costas por "utilizar la arena de Punta Umbría" para regenerar la playa almonteña "mientras El Portil se queda sin playa".

Al respecto, Rico ha subrayado que considera "relevante aclarar" que la arena que se está extrayendo para "esa aportación masiva" y que está "enfrente de la costa de Punta Umbría está en mar abierto" y que, "a tenor de lo dispuesto tanto en el artículo 132 de la Constitución Española como en los artículos 3 y 4 de la Ley de Costas, dicha arena es de dominio público marítimo terrestre estatal". "No está dentro del término municipal del Ayuntamiento y no llega hasta allí ni se extiende por tanto al mar abierto", ha remarcado.

Asimismo, la subdelegada ha señalado que el expediente ha tenido una tramitación "muy garantista" con "una Declaración de Impacto Ambiental favorable al respecto", así como con "un trámite de información pública en el que todas las partes afectadas han podido manifestar sus alegaciones".

Por ello, apunta que "en caso de que le hubiera incomodado al alcalde lo podía haber hecho y no ha aportado ninguna alegación al respecto", ha dicho antes de añadir que considera que "con esto queda aclarado".