Gobierno se compromete a tener en marzo los pliegos del proyecto para regeneración del litoral de Isla Cristina (Huelva)

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta (izquierda) , y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, ha valorado de forma "muy positiva" la reunión de trabajo que ha mantenido este martes en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que el Gobierno de España se ha comprometido a tener concluidos en marzo de este año los pliegos para el contrato del proyecto integral para la protección y regeneración del litoral isleño.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, Orta ha señalado que se ha ido de la reunión con "muy buen sabor de boca" porque "hay un compromiso firme para avanzar hacia una solución definitiva, que es lo que Isla Cristina necesita y lo que espera la ciudadanía".

En el encuentro han participado también la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el subdirector general para la Protección de la Costa, Fernando Pérez; y el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, José Fiscal.

Esta reunión, según ha subrayado el alcalde, se enmarca en un proceso de "trabajo continuado" entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España, que incluye varios encuentros previos, como el celebrado el pasado otoño con la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, o con el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en mayo de 2025.

"Además, venimos manteniendo contacto permanente con el Gobierno a través de la Subdelegación en Huelva, lo que nos permite coordinar de manera eficaz todas las actuaciones en el litoral y garantizar que los trabajos se ejecuten de forma planificada y segura", ha indicado el primer edil.

Durante la reunión de este martes, desde el Gobierno se ratificó que el proyecto contempla una actuación "amplia y definitiva" que no se limita al retranqueo y reordenación del paseo marítimo, sino que incluye también soluciones estructurales para la estabilización de las playas, con el objetivo de frenar el retroceso del litoral y garantizar su protección a largo plazo. "Se busca una solución definitiva porque queremos que estas actuaciones perduren en el tiempo y beneficien a toda la ciudadanía", ha explicado Orta.

El alcalde trasladó al Gobierno la preocupación del Ayuntamiento por los efectos de los temporales que se vienen sucediendo en los últimos años, así como el esfuerzo que se está realizando con recursos municipales para proteger el paseo marítimo y la zona urbana colindante mientras se culmina la tramitación del proyecto estatal. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para proteger nuestro litoral, reforzando el paseo y la playa urbana, pero necesitamos que llegue la solución definitiva del Estado", ha afirmado.

En este sentido, Orta solicitó que se estudien medidas provisionales de cara al próximo verano, dado que la ejecución de las obras definitivas requerirá más tiempo. Desde la Secretaría de Estado se explicó que estas actuaciones temporales se valorarán una vez se disponga de todos los informes técnicos sobre el estado actual de las playas, que se están recopilando desde la provincia de Huelva, y siempre en función de la evolución de los temporales durante el invierno.

"Queremos garantizar que los isleños y los turistas puedan disfrutar de nuestras playas este verano en condiciones óptimas, aunque sea con medidas temporales hasta que llegue la obra definitiva", ha subrayado el alcalde.

El Gobierno ha trasladado que la prioridad es ofrecer "una solución estructural y definitiva, evitando inversiones que puedan resultar ineficaces o perder su utilidad una vez se ejecuten las obras principales". No obstante, se actuará de manera preventiva si las condiciones meteorológicas empeoran y así lo aconsejan los informes técnicos.

Otro de los asuntos abordados fue la declaración de Isla Cristina como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, una medida que permitirá al Ayuntamiento contar con recursos adicionales para afrontar las actuaciones de emergencia que actualmente se están ejecutando con fondos municipales y, en su caso, reforzar soluciones intermedias hasta la puesta en marcha del proyecto definitivo. "Si conseguimos la declaración de zona catastrófica, podremos destinar más recursos a proteger nuestro litoral mientras llega la solución definitiva del Ministerio", ha señalado el alcalde.

El regidor isleño ha destacado que desde el Gobierno se reconoce el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Isla Cristina. "Se valora nuestro compromiso y nuestra gestión; estamos demostrando que hacemos lo que prometemos: proteger el paseo y la playa urbana mientras esperamos el proyecto definitivo", ha afirmado.

Desde el Gobierno se ha avanzado la intención de desplazarse a Isla Cristina una vez finalizados los pliegos, con el fin de presentar públicamente el proyecto y mostrar, mediante material gráfico, el resultado final de las actuaciones previstas. "Será muy positivo que la ciudadanía pueda ver cómo quedará el proyecto antes de su ejecución, para conocer de primera mano el alcance de las actuaciones y la inversión que se realizará", ha añadido Orta.

El alcalde ha reiterado que la defensa del litoral es "una prioridad absoluta" para el Ayuntamiento de Isla Cristina y ha asegurado que se seguirá trabajando de manera coordinada con el resto de administraciones para proteger las playas, el paseo marítimo y el bienestar de la ciudadanía hasta que la solución definitiva sea una realidad. "Nuestro compromiso es firme: seguiremos actuando y coordinándonos con todas las administraciones para que nuestras playas estén protegidas, seguras y recuperadas", ha concluido.