El Gobierno prevé que este mismo mes puedan llegar las ayudas directas a los afectados por el tren de borrascas

Campo afectado por el temporal - NONO RICO / EUROPA PRESS - ARCHIVO

ARACENA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este jueves que espera que este mismo mes de abril puedan llegar las primeras ayudas directas destinadas a paliar los daños provocados por el reciente tren de borrascas en las comunidades de Andalucía y Extremadura, toda vez que ha destacado "la respuesta positiva" por parte de los posibles afectados en las primeras 48 horas del procedimiento.

A pregunta de los periodistas durante una visita a Aracena (Huelva), Planas ha recordado que desde el pasado martes 7, y hasta el 27 de abril, el Gobierno ha abierto el procedimiento para que "la primera lista de potenciales beneficiarios, unas 140.500 personas, puedan acogerse a las ayudas". Además, ha destacado que el Ejecutivo va a destinar 2.874 millones de euros, "de los cuales 2.124 se refieren a ayudas directas".

Al respecto, ha destacado una "respuesta muy positiva" por parte de los posibles afectados en las primeras 48 horas del procedimiento, el cual "no hay que tramitar ninguna documentación, sino simplemente se publica por parte del Ministerio una relación de beneficiarios que es fruto de los datos disponibles" y "simplemente hay que apretar un botón si uno reconoce que efectivamente se encuentra en esta situación de daño".

"Es un gran esfuerzo también desde el punto de vista de la ejecución y esperamos en estas próximas semanas, en este mismo mes, poder hacer llegar a los beneficiarios esas ayudas", ha abundado el ministro.

Por otro lado, Planas ha explicado que otra parte "muy importante" de este paquete de ayudas es "la dedicada a todas las obras que tengan que efectuarse en materia tanto de caminos rurales como de regadíos y de restauración". "No es una competencia directa del Gobierno de España, pero hemos querido asumirla para responder a la petición misma del sector".

Así, ha recordado que las subdelegaciones del Gobierno tienen de plazo hasta el día 15 de abril para recopilar los datos de las actuaciones que "solicitan los ayuntamientos en particular y también las comunidades de regantes o los empresarios" y que se puedan llevar a cabo.

AYUDA POR LA GUERRA EN IRÁN

Por otro lado, el ministro también se ha referido al paquete de ayudas aprobado por el Gobierno, de 877 millones de euros, para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio, de los cuales "500 millones de euros destinados a las ayudas para el sector agrario en relación al incremento de precios de los fertilizantes".

Se trata de una ayuda "muy importante", de 22 euros por hectárea para el secano y de 55 euros por hectárea para el regadío. Pero, además de ello, también hay ayudas al gasóleo para los agricultores y para el sector pesquero.

"La verdad es que estamos en un momento muy complejo. Por un lado, por razones climáticas, aunque han tenido también su lado positivo, ya que las reservas de agua son las más importantes que hemos tenido en la última década en Andalucía. Pero, por otro lado, estamos sujetos a una gran volatilidad de los precios. No obstante, el Gobierno de España muestra su voluntad de prestar apoyo al sector, teniendo en cuenta que los gastos derivados de la producción y del transporte, han aumentado significativamente, con lo cual pretendemos compensarnos y ayudar al propio sector en esta parte", ha concluido.