El Gobierno señala que la muerte de una mujer en Isla Cristina (Huelva) el pasado viernes apunta a autolesión

Imagen de la zona donde fue localizado el cadáver de la mujer. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este lunes de que las investigaciones preliminares sobre la muerte a puñaladas de una mujer el pasado viernes en Isla Cristina (Huelva), junto al informe forense, determinan "con casi absoluta seguridad" que se trata de una situación de "autolisis o suicidio y no frente a una muerte violenta" ni a un caso de violencia de género.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Cúllar Vega (Granada), donde Fernández ha explicado que, aunque en un primer término se llegó a pensar que se estaba ante un nuevo crimen machista, las pesquisas iniciales descartan, "hasta el momento", que la fallecida pase a integrar la lista de víctimas por violencia de género en la comunidad.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento, porque al final se trata de una muerte", ha expresado el delegado, quien ha precisado que la investigación continúa siendo preliminar, por lo que no es "determinante ni definitiva", correspondiendo a la autoridad judicial determinar las causas concluyentes del óbito.

La autoridad judicial decretó este domingo la puesta en libertad del hombre detenido este pasado viernes, 28 de agosto, por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Isla Cristina, al descartarse la "hipótesis inicial", que no descartaba que pudiera tratarse de un nuevo crimen de violencia de género.

Así lo confirmó este domingo la Guardia Civil a través de un comunicado, donde detallaba que, una vez finalizada la correspondiente inspección técnico ocular por parte del Equipo de Policía Judicial en el lugar de los hechos, e incorporado al expediente el informe forense preliminar, la autoridad judicial ha procedido a decretar la puesta en libertad del detenido.

Según detallaba el instituto armado, esta medida se ha adoptado al haberse determinado que los indicios recabados en el lugar de los hechos tras el hallazgo del cadáver de la mujer con signos de violencia por arma blanca y los resultados analíticos descartan la hipótesis inicial de que el varón, pareja de la víctima, había sido el autor de los hechos, lo que motivó su detención.

Cabe recordar que la Guardia Civil informó de que la víctima no constaba en el Sistema Integral de Violencia de Género en España (VioGén), al tiempo que concretó que mantenía su residencia habitual en Alemania junto a su pareja.

En un comunicado, el instituto armado detalló también que ambos se encontraban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la Península. Al varón no le constan antecedentes en fuentes de datos española, si bien fue detenido por su presunta relación con los hechos, sin oponer resistencia a los agentes.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de que a las 08,50 horas del viernes entró una llamada alertando de la presencia de una mujer que "no se movía" en la avenida del Atlántico de Isla Cristina --cerca de la playa de La Gaviota--, y que los servicios sanitarios habían solicitado la presencia de las fuerzas de seguridad.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la víctima era una mujer de nacionalidad alemana y el detenido un hombre de nacionalidad italiana. Por su parte, desde la Guardia Civil señalaron inicialmente que permanecían abiertas "todas las hipótesis", sin descartar que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.