El Gobierno señala que se trabaja para reabrir "de manera inmediata" la línea Huelva-Zafra también para los viajeros

Archivo - Línea Huelva-Zafra. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado este miércoles que los técnicos de Adif están trabajando para reabrir la línea Huelva-Zafra "de manera inmediata" para los trenes de pasajeros después de que este lunes se hiciera solo para mercancías.

A pregunta de los periodistas, la subdelegada ha explicado que después de "la inversión de 260 millones" en esa vía, las sucesivas "han comprometido determinados tramos y determinadas trincheras que sujetan las vías".

Por ello, este lunes se ha reanudado la línea para mercancías, pero "ya están los técnicos de Adif trabajando para intentar de manera inmediata poner en marcha los trenes de pasajeros". "No pudo dar un escenario porque eso es un tema totalmente técnico", ha abundado.

"Se ha hecho una especie de reanudación provisional con mercancías y luego se va a extender a viajeros. En cuanto sepamos que han finalizado todo lo que es el estudio técnico y el abordaje, lo compartiremos con los medios. No puedo apuntar un escenario temporal, pero sí que el compromiso del Gobierno de que va a ser con la mayor brevedad posible", ha finalizado.