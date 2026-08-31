González dice que la Junta "trabaja" para cerrar el vertedero de Nerva pero "hay un contrato que no firmó el PP"

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado este lunes que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "trabaja" y está "abogando" por el cierre "ordenado" de las instalaciones del vertedero de residuos de Nerva (Huelva), si bien ha recordado que existe un "contrato suscrito" con la empresa concesionaria que "no firmó el PP" sino "el anterior Ejecutivo del Partido Socialista".

Así lo ha dicho el dirigente popular durante la rueda de prensa para analizar el inicio del curso político, donde ha remarcado que el vertedero de Nerva "tiene un nombre y un apellido" que es "el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía", al que ha acusado de haber "permitido que se instalara" las instalaciones y de haber autorizado posteriormente su "ampliación" durante su etapa al frente de la Junta.

En contraposición, González ha defendido que "desde que Juanma Moreno es presidente de todos los andaluces, lo que está haciendo es todo lo contrario" y que está "marcando pautas para el cierre ordenado" del espacio. No obstante, ha advertido de que la fecha de clausura la va marcando la propia evolución técnica de la instalación, a medida que "se vayan acolmatando los distintos vasos".

"Hay un contrato entre dos partes, entre la Junta de Andalucía y la empresa concesionaria, que tienen que cumplir ambas partes. Un contrato que precisamente no firmó Juanma Moreno, sino un dirigente del PSOE, y que es con lo que se ha encontrado el actual Gobierno", ha aseverado el presidente provincial del PP.

En esta línea, Manuel Andrés González ha argumentado que el cierre debe producirse "cuando se cumplan las premisas y condiciones que establece el propio contrato", dado que, de lo contrario, "la Junta estaría incumpliendo un contrato que es ley para ambas partes". Esto, según ha alertado, situaría a la empresa adjudicataria "en su derecho de interponer ante la Junta de Andalucía una reclamación patrimonial".

"Por tanto, Juanma Moreno lo único que está haciendo desde que llegó a la presidencia es llevar a cabo gestos para el cierre ordenado conforme a lo previsto en la ley y en el contrato", ha reiterado antes de insistir en que se están "cerrando vasos una vez que están acolmatados".

Por último, el líder del PP onubense ha avanzado que en los "próximos días" mantendrán una reunión con la viceconsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María López Sanchís, quien trasladará "exhaustivamente" la situación actual del recinto, momento tras el cual se ofrecerán "las explicaciones oportunas". "Pero hasta ahora lo único que puedo decir es que hay datos objetivos e irrefutables: adjudicación, permiso y ampliación por parte del PSOE", ha concluido.