González (PP-Huelva) acusa al Gobierno de "falta de voluntad" para alcanzar un acuerdo por la presa de Alcolea

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado al Gobierno de España de "falta de voluntad" para lograr un acuerdo con la Junta de Andalucía para finalizar la presa de Alcolea, toda vez que ha remarcado las "continuas mentiras" con el desdoble el túnel de San Silvestre.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de los populares onubenses ha señalado que para desbloquear la finalización de la presa de Alcolea "lo único que falta es voluntad" por parte del Gobierno", ya que es una infraestructura que "cuenta con DIA y con presupuesto".

"Tiene todos los requisitos para que la obra no empiece mañana, sino que hubiera empezado o reanudado, porque ya están avanzadas a un 22% desde hace seis u ocho años", ha abundado.

Al respecto, González ha indicado que esta obra no ha empezado, "por lo mismo que con otras actuaciones, por castigo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista a la provincia de Huelva".

Pero, ha insistido en que tanto el PSOE como el Gobierno "ni comen ni deja comer", porque, aunque una obra de competencia exclusiva del Estado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ante la necesidad de esa obra para el futuro social y económico de esta provincia, no solo para la agricultura, sino también para el abastecimiento humano, el turismo, la industria, dijo que si no querían hacerla, porque no le da la gana, permítame usted que yo la haga".

Así, ha recordado que la Junta de Andalucía y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboraron un protocolo para que el Ejecutivo permitiera que la obra la finalizase el Gobierno andaluz a cambio de una serie de cabo una batería de inversiones hídricas en la comunidad autónoma equivalentes al coste de la finalización de la presa de Alcolea.

No obstante, ante la "falta de respuesta", la Junta de Andalucía remitió al Ministerio el pasado verano el protocolo ya firmado por su parte para asumir la reanudación de las obras, pero el Gobierno "no ha firmado ni ha respondido aún".

"Pues ni lo hace Sánchez ni se lo permite que lo haga Juanma Moreno porque el presidente del Gobierno sabe con seguridad que en el momento que plasme su firma, como ya ha hecho el consejero de Agricultura en ese documento, al día siguiente empieza Juanma Moreno con los trámites administrativos para que esa presa sea una realidad", ha enfatizado.

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

En cuanto al desdoble del túnel de San Silvestre, el presidente de los populares onubenses ha insistido es que es "otras de las mentiras" del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva, porque "cuántas fechas han dado de comienzo de la obra".

Al respecto, González ha asegurado que ha ido en "infinidad de ocasiones2 con los medios de comunicación para "demostrar ante la opinión pública que el PSOE y Pedro Sánchez mienten sistemáticamente con esta provincia". "Después de ocho años de promesas y de fechas concretas, lo cierto y verdad es que allí sigue sin haber ni una sola máquina".

"Esperemos que el túnel no colapse porque sería un gran problema para esta provincia y los responsables de ese problema serían Pedro Sánchez y el Partido Socialista", ha finalizado