El PP insiste en que el Pacto de Doñana "se va a cumplir" y califica de "error" el deslinde del Gobierno

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha insistido en que el Pacto de Doñana en cuanto a las ayudas para la renaturalización "se va a cumplir", toda vez que ha indicado que el deslinde propuesto por el Gobierno es un "error" y se ha congratulado de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Andalucía.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de los populares onubenses ha asegurado que mantiene el contacto "casi a diario" con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. "Su preocupación es mi preocupación".

En este sentido, González ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho "alto y claro" que el Pacto de Doñana "se va a cumplir". "O se cumple voluntariamente por parte de las dos administraciones, en la materia que se comprometieron cada una de ellas, que yo estoy convencido de que así va a ser, o se hará por vía judicial".

Al respecto, González ha remarcado que los agricultores "van a recibir sus ayudas comprometidas" para la renaturalización de las tierras, tal y como figura en el pacto alcanzado entre ambas administraciones, porque "lo firmado y lo pactado es para cumplirlo".

De hecho, ha indicado que la Junta "ha cumplido", ya que en abril la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aprobó de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones complementarias, en régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal, en el marco de aplicación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Además, ha remarcado que desde el PP "siempre" han dicho que en la parte que compete al Gobierno de España "se hubiera comenzado de otra forma, primero, las ayudas a los agricultores y, después, la de los ayuntamientos". "Pero el Ejecutivo ha querido hacerlo al revés, satisfacer a los ayuntamientos con las ayudas y, después, a los agricultores".

"Nosotros entendemos, tanto la Junta de Andalucía como desde el Partido Popular que es un error, porque primero se debería haber salvado la situación de los verdaderos responsables de ese pacto, que son los agricultores, porque el acuerdo nunca se hubiera llevado a efecto sin la proposición de ley que presentó el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía a propuesta de los propios regantes", ha enfatizado.

DESLINDE

Por otro lado, González ha calificado de "error" el deslinde propuesto por el Gobierno sobre unos 118.772 metros de marismas en Almonte e Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla), "por ello, la Junta de Andalucía presentó un recurso contencioso-administrativo"

"Es un error, en el que está todo el mundo de acuerdo, a excepción del Gobierno de España y el PSOE. Es decir, es un atentado contra el patrimonio de esta provincia y contra el patrimonio medioambiental de un municipio como es Hinojos, el más afectado, además de Almonte y Aznalcázar", ha valorado.

Al respecto, el popular ha asegurado que cuando el presidente, Juanma Moreno, tuvo conocimiento del inicio del expediente de deslinde de Doñana, que "tiene en contra a ecologistas, el Consejo de Participación, el propio Ayuntamiento de Hinojos y de toda la sociedad de la provincia", recibió a la alcaldesa de Hinojos para "conocer en profundidad el asunto" y "se comprometió en recurrir".

"Dicho y hecho. Juanma Moreno siempre cumple su compromiso con esta provincia. Se fue a los tribunales y, de hecho, ya está admitido a trámite el recurso presentado por la propia Junta de Andalucía. Por tanto, una vez más vemos el compromiso de Juanma Moreno por la provincia de Huelva", ha finalizado.