González señala que el PP Huelva "nunca ha estado en tan buena disposición" para unas municipales: "Ya tenemos el 90%"

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que su formación "nunca antes ha estado en tan buena disposición" para afrontar unas elecciones municipales, ya que tienen "al 90% de los candidatos seleccionados", toda vez que ha avalado el trabajo realizado por Pilar Miranda al frente de la Alcaldía de Huelva con el de David Toscano en la Diputación Provincial.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha señalado que están preparando las elecciones municipales "desde después de las elecciones de 2023" porque su "obsesión" es "encontrar a las mejores personas para liderar el proyecto del Partido Popular en cada uno de los 80 municipios de la provincia".

Al respecto, ha asegurado que a menos de un año de las elecciones municipales, el PP "nunca antes ha estado en tan buena disposición", ya que ya tienen "al 90% de los candidatos y candidatas encontrados". "Además, tenemos candidatos ya en todos los municipios más importantes en cuanto a población se refiere de la provincia de Huelva".

Así, ha garantizado que "va a haber un candidatos que representan la experiencia en la política municipal y algunas caras nuevas como en Punta Umbría, que recientemente se ha anunciado, en San Juan del Puerto y en otros municipios".

Por ello, González ha mostrado su "confianza", a tenor de "los resultados de las últimas elecciones", aunque considera que "no son extrapolables", que el "apoyo mayoritario también en las próximas elecciones municipales va a ser para el Partido Popular y, por tanto, eso va a ser la consolidación también de la diputación provincial".

"Entre otras cuestiones, porque el Partido Socialista de Huelva ahora mismo ni está ni se le espera, no está en lo que le preocupa a los ciudadanos, no están en la gestión, están en sus peleas internas y en el cambio de sillones entre ellos", ha remarcado.

BALANCE DE PILAR MIRANDA

Por otro lado, González ha realizado un balance de la legislatura de Pilar Miranda al frente de la Alcaldía de Huelva, quién rescataba para el PP el Ayuntamiento de la capital, que había gobernado durante dos legislaturas el PSOE.

Al respecto, González ha remarcado que Miranda ha hecho "un trabajo ejemplar a lo largo de estos tres años". "A los hechos nos remitimos. No hay más que dar una vuelta por las calles de Huelva para ver todo lo que ha avanzado la ciudad".

"Pero, sobre todo, Pilar Miranda que es una mujer empática con los problemas de los vecinos de la capital, y una mujer que no tiene hora en su reloj, ya que la puede ver en un barrio a las ocho de la mañana o a las once o las doce de la noche", ha manifestado.

Por ello, González ha destacado su "capacidad de trabajo" que es "impresionante", algo que, en su opinión, es "un aval importante para todas las personas, sobre todo para los políticos".

DAVID TOSCANO

En cuanto a la Presidencia de David Toscano en la Diputación Provincial, ha remarcado las "pocas quejas por parte de los alcaldes, incluso de otras formaciones políticas", y "si ha habido alguna, ha sido impostada, que no tienen más remedio que decir porque tienen que decir algo del adversario político".

"A mí me gustaría que le preguntaran a cualquier alcalde de cualquier formación política de esta provincia sobre David Toscano. Lo primero que van a decir, que es por supuesto lo que ya sabemos, que es una magnífica persona, una buena persona, pero un magnífico gestor, y que trate igual a un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular que a un alcalde o una alcaldesa de cualquier otra formación política independiente o del Partido Socialista", ha añadido.

Al respecto, González ha indicado que no puede "decir lo mismo", ya que durante su etapa como alcalde de Lepe, le "ninguneaban los distintos presidentes de la Diputación Provincial". "Yo recuerdo que cuando acudía a la Diputación para solicitar algo para mi pueblo me decían que no había absolutamente nada porque Lepe era un municipio mayor de 20.000 habitantes. Sin embargo, Moguer, que también tenía 20.000 habitantes, sí le daban dinero, por ejemplo, subvenciones para un festival al flamenco".

"Por tanto, doble vara de medir entre los gobiernos donde había alcaldías del Partido Popular y los gobiernos de su formación política. Yo garantizo que ningún alcalde de la provincia de Huelva puede decir lo mismo de David Toscano, porque todos reciben con la misma vara de medir", ha comentado.