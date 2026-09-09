El Gran Teatro acogerá una obra de Macarena de la Torre a beneficio del Traje de Huelva para la Virgen del Rocío

Presentación de la obra 'Año de Traslado'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva acogerá este próximo sábado, 12 de septiembre, a las 20,30 horas, el estreno de 'Año de Traslado', el nuevo espectáculo de la artista almonteña Macarena de la Torre. Se trata de una propuesta musical nacida de las vivencias y emociones que rodean al traslado de la Virgen del Rocío y cuya recaudación se destinará al proyecto del Traje de Huelva para la Virgen del Rocío, impulsado por la Asociación Cultural El Traje de Huelva.

El espectáculo ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Huelva por parte del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; el presidente de la Asociación Cultural El Traje de Huelva, Aarón Carrillo; y la propia artista, Macarena de la Torre.

Durante la presentación, Nacho Molina ha destacado el carácter "especial" de esta propuesta, que llega a Huelva precisamente en un año de traslado, después del regreso de la Virgen del Rocío a Almonte, "por lo que tiene mucho sentido que, en un año tan especial, una artista como Macarena de la Torre, almonteña y profundamente vinculada al Rocío, quiera compartir con el público sus propias vivencias y experiencias en torno a los traslados de la Virgen a través de su voz y de la música".

En este sentido, el concejal ha puesto especialmente en valor que Macarena de la Torre vivió el traslado desde dentro, formando parte del grupo de mujeres almonteñas que acompañaron a la Virgen, una experiencia que ahora trasladará al escenario a través de la música y las sevillanas. Por ello, ha destacado que es un espectáculo "que cuenta y comparte esas vivencias y que nos permite acercarnos, a través de la música, a lo que significa vivir un traslado desde dentro".

Molina ha subrayado además la dimensión "solidaria" de la iniciativa y el trabajo que está desarrollando la Asociación Cultural El Traje de Huelva "porque cada puntada representa la devoción de esta tierra por la Virgen del Rocío y en ese traje estarán representadas nuestras hermandades, nuestros rocieros, nuestras familias y tantas generaciones de onubenses que han transmitido esta devoción de padres a hijos".

Por todo ello, el edil ha animado a los onubenses a respaldar la iniciativa "llenando el Gran Teatro y disfrutando del espectáculo, ya que cada entrada, cada aportación y cada apoyo serán, de alguna manera, una puntada más en ese traje con el que Huelva quiere regalar a la Virgen del Rocío una parte de lo que siente por Ella", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural El Traje de Huelva, Aarón Carrillo, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva su colaboración y se ha sumado al llamamiento "a todos los rocieros, devotos de la Virgen y amantes de la cultura y la música" a acudir al Gran Teatro el próximo sábado ya que "además de disfrutar del espectáculo, estarán colaborando con el traje y dando visibilidad a un proyecto que representa a toda la Huelva rociera".

Asimismo, ha reivindicado que "Huelva es rocío y Rocío es Huelva" no sea solo una expresión, sino "una realidad que también se demuestra con iniciativas como este proyecto". Igualmente, Carrillo ha explicado que el proyecto del traje ya se encuentra en marcha y que actualmente la asociación trabaja en la búsqueda de empresas y particulares que quieran realizar aportaciones para hacerlo realidad.

"El objetivo es ir avanzando progresivamente en un proyecto que se ejecutará en dos fases, comenzando por la parte delantera del traje, que incluye la saya, el rostrillo y la túnica del Niño, para posteriormente abordar el manto", ha añadido.

Por último, Macarena de la Torre ha explicado que 'Año de Traslado' nació precisamente de la voluntad de crear un espectáculo propio y de la coincidencia de que su estreno se produjera en septiembre, después del regreso de la Virgen del Rocío a Almonte. "Cronológicamente estábamos en una etapa maravillosa, que es septiembre justamente después del traslado. Y pensé que teníamos que hacer algo sobre el traslado y que Huelva merecía un estreno", ha explicado.

Concretamente, la artista ha señalado que el espectáculo pretende trasladar al público lo que viven los rocieros y, especialmente, los almonteños, durante los nueve meses en los que la Virgen permanece en Almonte, incluyendo también vivencias tanto del camino de ida como de vuelta. "Así que desde aquí quiero invitar al público a acompañarme el próximo sábado en el Gran Teatro para que disfrutéis de este espectáculo con en el que os aseguro que me ha comprometido desde el corazón y desde la fe para ofrecer una tarde inolvidable", ha añadido.

Las entradas para el espectáculo, que contará además con la participación como artista invitado del pianista onubense Manuel Moreno, del que Macarena de la Torre ha destacado su juventud y su proyección artística, tienen un precio de 15 euros y están disponibles a través de Giglon.

También podrán adquirirse el mismo sábado en la taquilla del Gran Teatro de Huelva, hasta completar aforo. La cita será el sábado 12 de septiembre, a las 20,30 horas, en el Gran Teatro de Huelva, y permitirá disfrutar del nuevo espectáculo de Macarena de la Torre "contribuyendo al mismo tiempo a seguir haciendo realidad el Traje de Huelva para la Virgen del Rocío".