Un grupo de jóvenes de Huelva peregrinan a Roma por el Año Santo

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes de Huelva ha participado en el Jubileo de los Jóvenes convocado por el Papa León XIV en este Año Santo, que tuvo lugar del 1 al 6 de agosto. La peregrinación diocesana, organizada conjuntamente por la Pastoral Juvenil y la Pastoral Universitaria, ha contado con la participación del Seminario Diocesano María Inmaculada, así como de jóvenes provenientes de lugares de la geografía diocesana.

Según ha indicado el Obispado de Huelva en una nota de prensa, junto con la peregrinación del secretariado de Juventud y Adolescencia, jóvenes de diferentes realidades eclesiales de la diócesis han participado en el Jubileo de los Jóvenes por otros medios, llegando a superar los 300 participantes en total.

La experiencia jubilar comenzó con el encuentro de jóvenes españoles en la plaza de San Pedro de Roma, donde, en un clima festivo y de oración, se celebró la Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española. La jornada concluyó con el canto de la Salve Rociera a la Virgen María.

El sábado, los peregrinos se dirigieron a Tor Vergata para participar en la vigilia de oración con León XIV junto a más de un millón de jóvenes de todo el mundo. El papa hizo un llamado a "poner a Cristo en el centro de la vida". A ello, siguió un tiempo prolongado de adoración silenciosa al Santísimo Sacramento.

El domingo, el Papa recorrió los sectores de Tor Vergata antes de celebrar la Misa de envío, en la que animó a los jóvenes a "aspirar a las cosas celestiales" y a no conformarse con menos que la santidad.

Después del Jubileo, la peregrinación continuó en Asís, donde los jóvenes oraron en los principales lugares franciscanos: la Porciúncula, las basílicas de San Francisco y Santa Clara y el lugar donde reposa el beato Carlo Acutis.

La última etapa de la peregrinación se vivió en Roma, cruzando las cuatro puertas santas de las basílicas mayores. La primera parada fue en San Pablo extramuros, donde tras cruzar la puerta, se llegó a la tumba del apóstol San Pablo. Posteriormente, San Juan de Letrán, catedral de Roma, donde se hizo una oración especial por la Diócesis de Huelva. Luego, Santa María la Mayor, donde se rezó el ángelus ante la Salus Populi Romani.

Como colofón, se peregrinó a la basílica de San Pedro. Desde el Castel Sant'Angelo, se caminó con la Cruz del Jubileo hacia la basílica, entre rezos y cantos. Además, "especialmente profundo y espiritual" fue el paso por la Puerta Santa de San Pedro y la oración ante la tumba del apóstol, donde los jóvenes rezaron el Credo y oraron por el papa.

Los sacerdotes que acompañaron la peregrinación fueron el delegado para la Pastoral Universitaria y la Pastoral Juvenil, Enrique Uzcátegui, y el rector del Seminario y delegado de Pastoral Vocacional, Juan José Feria. Todos coinciden en que ha sido "una experiencia de gracia, comunión y renovación de la fe".