La Guardia Civil destruye más de 1.300 armas intervenidas o entregadas en la provincia de Huelva

Armas destruidas por la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha destruido un total de 1.339 armas, entre las cuales más de 800 eran de fuego y otras 500 de tipo táser, armas blancas y armas prohibidas, que se encontraban depositadas en el área de Intervención de Armas de la Comandancia. Las mismas han sido intervenidas por estar implicadas en ilícitos, penales o administrativos, o han sido entregadas por el titular cuando ha dejado de tener derecho a su uso.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en una nota, en la que explica que, actualmente, la competencia que tiene el Estado en materia de armas y explosivos se materializa por medio de las intervenciones de armas y explosivos de la Guardia Civil.

Estas unidades controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el reglamento vigente establece unos requisitos entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo. Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.

Señala la Guardia Civil que la inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que "afecta a todas las piezas fundamentales" de ésta, por lo que es "imposible" volver a usarla "con plena capacidad de funcionamiento". Por ello, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas y objetos prohibidos.

Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento de autorización, se determina su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso tienen el mismo fin tras los plazos estipulados. Ello permite que las armas sean "reducidas a chatarra" mediante un proceso de fundición o similar. De este modo, se han destruido 1.339 que estaban en depósito de la Comandancia de Huelva.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.

En la Conferencia quedaba patente entre otras cuestiones "la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional".