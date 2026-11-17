Prácticas formativas de Avadi Down en la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha recibido, por segundo año consecutivo, a una persona perteneciente a la asociación Avadi Down para el desarrollo de prácticas formativas en sus instalaciones, una iniciativa enmarcada en el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades para favorecer la inclusión sociolaboral.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, este programa tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de las capacidades y habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. De este modo, se les brinda la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento diario de la institución y desenvolverse en un entorno profesional diferente.

Asimismo, desde la Comandancia han destacado que la adquisición de estas nuevas experiencias resulta fundamental para fomentar su autonomía y participación activa en la sociedad, sirviendo además como herramienta clave en su desarrollo personal de cara a su futura incorporación al mercado laboral.

La alianza entre la Guardia Civil de Huelva y Avadi Down cuenta también con una vertiente solidaria consolidada. En este sentido, el Cuerpo participó durante el pasado año en la elaboración de un calendario solidario junto a la asociación y destinó a la entidad la recaudación íntegra obtenida en la carrera benéfica celebrada con motivo de la festividad del Pilar.

Con esta renovación, la Guardia Civil subraya su "compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión social", respaldando iniciativas que promueven la autonomía personal y la construcción de una sociedad "más inclusiva y solidaria".