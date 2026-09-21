La Guardia Civil maneja varias hipótesis sobre el origen del incendio de Ayamonte (Huelva) del sábado

Imagen aérea del incendio forestal de Ayamonte (Huelva). - PLAN INFOCA

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está trabajando en varias hipótesis para esclarecer las causas del incendio forestal declarado este sábado en el paraje Pedraza de Ayamonte (Huelva), extinguido este domingo, en el que se llegaron a desplegar hasta 15 medios aéreos y obligó a cortar la carretera A-499.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, se ha abierto una investigación para determinar las causas del fuego, pero que se trabaja con varias hipótesis y, por el momento, no se ha descartado ninguna.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, declaró a las 13,48 horas de este sábado, 19 de septiembre, en en el paraje Pedraza, próximo a la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara.

Para sofocar los fuegos se han desplazado hasta quince medios aéreos, que no lograron evitar el corte de la carretera A-499 entre los kilómetros 1 y 17.

Finalmente, el fuego quedó extinguido a las 23,15 horas de este domingo tras el trabajo desplegado por la tarde en la zona por un grupo de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente, así como dos autobombas.