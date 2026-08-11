Huelva capital amanece cubierta de humo y con olor a quemado por el incendio de Niebla

Huelva capital cubierta de humo del incendio forestal de Niebla. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humo y el olor a quemado procedente del incendio forestal que se inició el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) cubre este martes la capital onubense y municipios cercanos como Aljaraque, por lo que el Ayuntamiento de Huelva ha pedido a la población seguir las recomendaciones de Emergencias 112 Andalucía.

Por ello, en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía que "extreme las precauciones" y que cierre puertas y ventanas como medida de prevención.

Además, recomienda evitar la exposición al humo y no acercarse a las zonas donde sea más denso para verlo o hacer fotografías, así como proteger especialmente a las personas mayores, los niños y las personas con patologías respiratorias.

Recuerda el Ayuntamiento de Huelva que los distintos operativos de emergencias continúan trabajando sobre el terreno para hacer frente al incendio y reitera su petición de "prudencia" y la recomendación de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida a través de los canales oficiales.

También municipios cercanos a la zona por donde se desarrolla el fuego, como Valverde del Camino, ha advertido de que allí también vuelven a tener la presencia de humo.

En este sentido, en sus redes sociales, el Ayuntamiento valverdeño ha señalado que las previsiones meteorológicas indican que "durante buena parte" de este martes se volverá a notar en el municipio el humo procedente del incendio forestal, "previsiblemente hasta las 17,00 horas como mínimo".