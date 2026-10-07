Huelva y Cataluña se unen en torno a la devoción rociera en el II Encuentro Rociero

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona y la Fundación Cultural Andaluza de Catalunya (ANDACAT) prepara el II Encuentro Rociero en Cataluña. - HERMANDAD DE EMIGRANTES

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona y la Fundación Cultural Andaluza de Catalunya (ANDACAT) prepara el II Encuentro Rociero en Cataluña, una cita que volverá a reunir a hermandades y devotos en torno a la fe rociera y que, en esta ocasión, tendrá como escenario el templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona. Un evento en que participarán las dos hermandades de la ciudad de Huelva.

Según ha indicado la Hermandad de Emigrantes, esta segunda edición llega tras la celebración del I Encuentro Rociero en Cataluña en 2019, que tuvo como escenario el monasterio de Santa María de Montserrat y contó con la participación de las tres hermandades filiales de Nuestra Señora del Rocío existentes en Cataluña.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado, 14 de noviembre, a las 20,00 horas, con la celebración de una Solemne Pontifical, que será presidida por el arzobispo de Barcelona. En el altar estarán presentes los Simpecados de las tres Hermandades Filiales de Nuestra Señora del Rocío de Cataluña: Barcelona, Cornellá y Sabadell.

La celebración adquiere, además, una especial significación por producirse tras la reciente visita del papa León XIV a Barcelona, durante la cual tuvo lugar la bendición de la recientemente culminada torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, coincidiendo asimismo con el centenario del fallecimiento de su arquitecto, Antoni Gaudí.

La celebración de este II Encuentro Rociero tiene para las hermandades onubenses "un significado muy especial". Las tres filiales rocieras catalanas mantienen un vínculo de madrinazgo con las hermandades de la ciudad, ya que la de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva es madrina de la Hermandad de Barcelona, mientras que la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva ejerce como madrina de las Hermandades de Cornellá y Sabadell.

Por este motivo, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona y la Fundación Cultural Andaluza de Catalunya (ANDACAT) han cursado una invitación a las respectivas hermandades madrinas para participar activamente en este histórico encuentro, contando con la presencia de sus benditos smpecados en el altar de la Sagrada Familia durante la Solemne Eucaristía.

Una invitación que ambas corporaciones han recibido con "enorme alegría" y que permitirá "estrechar aún más los vínculos de fraternidad que unen a las hermandades madrinas y ahijadas". Tras la preceptiva aprobación por parte de sus respectivas juntas de gobierno, ambas hermandades se trasladarán hasta Barcelona para participar en este encuentro con la presencia de sus benditos simpecados.

Para ambas corporaciones onubenses, formar parte de este acontecimiento supone "un motivo de enorme orgullo", al poder participar junto a otras hermandades rocieras en una celebración de "tanta relevancia y, especialmente, compartir la fe, la devoción y la convivencia con sus hermandades ahijadas".

El madrinazgo constituye para las hermandades de Huelva "una importante responsabilidad de apoyo, acompañamiento y fraternidad, un vínculo que trasciende lo meramente institucional para convertirse en una auténtica unión espiritual y rociera". Con este espíritu, las dos hermandades han preparado un viaje para facilitar la participación de hermanos, devotos y cuantos deseen acompañar a los benditos simpecados en esta histórica cita.

VIAJE ORGANIZADO DESDE HUELVA

Ante el elevado coste actual de los desplazamientos en avión o tren, ambas corporaciones han optado por organizar el viaje en autobús, en colaboración con la Agencia de Viajes El Corte Inglés. La salida desde Huelva está prevista para la tarde del viernes 13 de noviembre, con regreso desde Barcelona durante la tarde del domingo 15 de noviembre. Las personas interesadas en formar parte de esta expedición podrán obtener toda la información necesaria en las secretarías de las respectivas hermandades o en la oficina de Viajes El Corte Inglés.

Cabe señalar que, debido a las características y condiciones de acceso al templo expiatorio de la Sagrada Familia, será necesario disponer de una acreditación para poder asistir a la Solemne Pontifical. Por ello, aquellos hermanos y devotos que deseen desplazarse a Barcelona por sus propios medios y quieran asistir a la celebración deberán comunicarlo previamente a su respectiva hermandad, con el fin de que puedan realizarse las gestiones necesarias para la obtención de las correspondientes acreditaciones.