Por Huelva concurrirá a las elecciones para "representar a la provincia donde se deciden las inversiones"

HUELVA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Huelva, único partido provincial de Huelva, concurrirá a las elecciones andaluzas para "representar a la provincia en Madrid y Sevilla, allí donde se deciden las inversiones" y "hacer valer el voto de cada onubense, ya que éste se diluye con los intereses de los grandes partidos".

Así lo ha confirmado a Europa Press uno de los fundadores del partido y cabeza de lista a las elecciones autonómicas, Joaquín de la Torre, quien ha indicado que su formación se presentará porque "no se puede permitir ninguna mentira ni engaño más por parte del resto de partidos".

"Lo que queremos hacer valer es el voto de cada onubense en el Parlamento, y que ese voto no se regale a los partidos tradicionales porque al final se diluyen con los intereses propios. De hecho, la capacidad de representación de los políticos ha sido inútil porque no tienen la fuerza necesaria para conseguir algo. Por ello, la única solución que vimos era representarnos a nosotros mismos y que con ese voto podamos hablar directamente de Huelva en el Congreso y en el Parlamento andaluz", ha subrayado De la Torre.

En este sentido, De la Torre ha asegurado que Teruel Existe ha demostrado que "es posible otra manera de hacer política provincial, sobre todo para las provincias más abandonadas" y que "no se puede dejar que Madrid y Sevilla decidan cuáles son los intereses de los onubenses".

"Tenemos las mismas obligaciones, pero queremos los mismos derechos y oportunidades, por ello, vamos al Parlamento, para exigir lo que nos corresponde en infraestructuras y comunicaciones y se nos ha negado durante 30 años, ya que los políticos han preferido su sillón", ha aseverado el cabeza de lista de Por Huelva.

De este modo, el portavoz de Por Huelva ha recordado que su formación surge "del hartazgo de la ciudadanía a la clase política actual", al tiempo que ha asegurado que todos sus miembros son "trabajadores jóvenes" que están viendo cómo Huelva "está parada desde hace 30 años", toda vez que ha señalado que "desde que se inauguró el tramo de Huelva de la A-49 en 1990, no ha habido ninguna otra inversión".

No obstante, De la Torre ha asegurado que no "ha sido fácil por todos los obstáculos" que se han encontrado en este año y medio de vida, pero que "están en campaña desde ya para defender a los onubenses".

Aunque aún no hay lista cerrada, sí que la formación ha dado a conocer que De la Torre irá de cabeza lista. Además, el partido realizará este jueves en la Casa Colón la presentación del programa con el que concurrirán a los comicios andaluces "basados fundamentalmente en inversiones y plantear soluciones a corto plazo", aunque "no se renuncia a nada, si que huir de los grandes proyectos que al final no llegan a nada".

Además, de la Torre ha abogado por "crear una base sólida de empleo y tejido productivo para evitar que cualquier problema que haya en el exterior le afecte negativamente como está ocurriendo en la actualidad".