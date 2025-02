'Y Huelva cuándo' valora el anuncio de Puente sobre infraestructuras ferroviarias, pero exige "hechos concretos"

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Y Huelva cuándo' ha valorado "positivamente" el anuncio realizado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el nuevo plan de inversión para "mejorar las infraestructuras ferroviarias de Huelva", pero han asegurado que harán "un seguimiento exhaustivo y riguroso de los plazos".

Según ha indicado la plataforma en una nota de prensa, el hecho de que se confirmara que el proyecto para la nueva red Huelva-Sevilla será una Línea de Alta Velocidad de doble vía y ancho internacional, con un tiempo estimado de viaje de 25 minutos entre ambas ciudades, supondría "un avance histórico para la provincia". Este tipo de inversión producirá "un impacto directo" en sectores "claves" de la economía de Huelva, "mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, logrando la ansiada modernización de nuestras infraestructuras ferroviarias".

Sin embargo, desde la plataforma han querido "dejar claro" que harán "un seguimiento exhaustivo y riguroso de los plazos" con los que se ha comprometido públicamente el ministro, exigiendo que "se cumplan", ya que, si se licitan los proyectos de obra como ha anunciado el ministro, "se trataría de un avance sin precedentes en nuestra reivindicación".

"No obstante, no podemos obviar un cierto escepticismo ante este tipo de anuncios, sobre todo teniendo en cuenta el largo historial de promesas incumplidas por parte de los diferentes gobiernos en los últimos 35 años. En este sentido, la experiencia nos obliga a mantenernos vigilantes para que este compromiso no quede en meras palabras", han señalado.

El objetivo de 'Y Huelva Cuándo' es que la alta velocidad llegue a Huelva y que se acometan otras "muchas infraestructuras que siguen pendientes". "Por ello, querríamos entender que este anuncio supusiera un punto de inflexión y un paso clave hacia el futuro, pero no podemos relajarnos ni bajar los brazos", han señalado.

"La situación actual parece diferente a la de hace unos meses, cuando el propio ministro en sede parlamentaria negó esta posibilidad a nuestra provincia. Asimismo, en aras a esa buena voluntad política pedimos que se atienda el resto de peticiones en materia de infraestructuras como es la necesidad del aeropuerto y obras hidráulicas pendientes de acometer", han abundado.

Desde 'Y Huelva Cuándo' han agradecido el apoyo de la ciudadanía, que ha sido "clave" para que "estemos hablando del anuncio realizado por el ministro Puente". "Sin su respaldo, este avance no habría sido posible. Por ellos, pedimos que sigan apoyando la mejora de las infraestructuras en nuestra provincia, convencidos de que solo con la unión de todos lograremos que la Alta Velocidad llegue a Huelva", han concluido.