Huelva lidera las pernoctaciones en campings durante julio

Archivo - El camping de la provincia de Huelva. - CAMPING DOÑANA - Archivo

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva lideraron las pernoctaciones en Andalucía durante el mes de julio al registrar 291.141 estancias, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicados y recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de julio supone un aumento del 89,9% con respecto al mes anterior (153.244). Además, aumentaron el 17% en relación al mismo mes del pasado año, ya que se contabilizaron 248.784 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron a 40.485 personas, solo superada por la provincia de Cádiz, que contabilizó 75.947 visitantes. Este dato supone una aumento del 10,9% con respecto a julio (36.500 personas) y un incremento del 5,7% con respecto al mismo mes de 2024, que registraron 42.977 turistas.

A nivel regional, 219.995 viajeros visitaron alguno de los camping andaluces durante el séptimo mes del año y se contabilizaron 915.261 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 31,8% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que 37.127 viajeros proceden del país, registrando 277.077 estancias. Este dato supone un aumento considerable con respecto a junio, en el que se registraron 32.601 turistas y 140.258 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional por contra descendió, ya que durante el séptimo mes del año se registraron 3.358 viajeros de fuera de España, frente a los 3.899 de junio, y 14.064 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 12.986 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 7,19 días, que vuelve a ser la más alta de la comunidad, mientras que la media extranjera es de 4,19 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el mayor número de estancias en julio, concretamente 290.217. Asimismo, recibió a 39.856 visitantes, la segunda zona, siendo 7,28 la media de días en los camping de esta zona onubense.