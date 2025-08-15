Huelva lidera las pernoctaciones en campings durante junio

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva lideraron las pernoctaciones en Andalucía durante el mes de junio al registrar 153.244 estancias, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicados y recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de junio supone un aumento del 41% con respecto al mes anterior (108.680). Además, disminuyó el 17,9% en relación al mismo mes del pasado año, ya que se contabilizaron 186.749 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron a 36.500 personas, solo superada por la provincia de Cádiz, que contabilizó 52.611 visitantes. Este dato supone una aumento del 23,26% con respecto a junio (29.610 personas) y un incremento 19,54% con respecto al mismo mes de 2024, que registraron 30.532 turistas.

A nivel regional, 175.599 viajeros visitaron alguno de los camping andaluces durante el sexto mes del año y se contabilizaron 549.488 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 27,88% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que 32.601 viajeros proceden del país, registrando 140.258 estancias. Este dato supone un aumento considerable con respecto a mayo, en el que se registraron 20.314 turistas y 83.525 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional por contra descendió, ya que durante el sexto mes del año se registraron 3.899 viajeros de fuera de España, frente a los 9.296 de mayo, y 12.986 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 25.125 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,20 días, que vuelve a ser la más alta de la comunidad.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el mayor número de estancias en junio, concretamente 152.298. Asimismo, recibió a 35.848 visitantes, la segunda zona, siendo 4,25 la media de días en los camping de esta zona onubense.