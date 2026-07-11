Huelva logra máxima puntuación en el programa 'Ciudad Laboratorio 2026' con un proyecto pionero de innovación. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha obtenido la máxima puntuación de su categoría en la convocatoria del Programa de Ayudas para Proyectos de 'Ciudad Laboratorio' 2026, impulsado por la Red Innpulso, logrando una subvención de 12.000 euros para desarrollar el proyecto 'ReSandEs' (Retos Sandbox y Escalada).

La iniciativa reconoce la apuesta del Consistorio por la innovación como herramienta de desarrollo económico y consolida a la capital onubense como una de las ciudades españolas de referencia en el impulso de nuevos modelos de experimentación urbana, han informado desde el Consistorio en una nota.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha destacado que "este reconocimiento es la confirmación de que Huelva está haciendo bien los deberes en materia de innovación".

"No es un éxito aislado, sino el resultado de una estrategia que iniciamos para convertir la innovación en una herramienta de desarrollo económico, capaz de atraer inversión, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los onubenses", ha incidido.

Adela de Mora ha explicado que "conseguir la máxima puntuación de nuestra categoría y la máxima ayuda prevista por la convocatoria supone un respaldo al trabajo técnico y político realizado durante los últimos años y nos anima a seguir avanzando para que Huelva se consolide como un referente nacional en innovación urbana".

Con 'ReSandEs', ha asegurado, "queremos dar un paso más. No nos conformamos con ofrecer la ciudad como un espacio donde las empresas puedan probar sus soluciones innovadoras; queremos acompañarlas también después, facilitando que esos proyectos puedan crecer, implantarse y convertirse en oportunidades reales de empleo, inversión y desarrollo para Huelva".

Según han manifestado, "ese concepto de escalada es, precisamente, el elemento diferencial que ha hecho que nuestro proyecto sea reconocido como uno de los más innovadores de España".

El programa 'Ciudad Laboratorio' tiene como objetivo fomentar la experimentación y el desarrollo de soluciones innovadoras en los municipios que forman parte de la Red Innpulso. En la categoría correspondiente a actuaciones de despliegue y dinamización, Huelva ha sido el municipio mejor valorado, con una puntuación de 87 puntos, obteniendo además la máxima cuantía prevista por la convocatoria.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento, denominado 'ReSandEs', supone un paso más en la estrategia municipal iniciada con la aprobación de la Ordenanza Huelva Innovation Sandbox, un marco regulador que convierte la ciudad en un entorno real para que empresas, emprendedores y entidades puedan probar nuevos productos, tecnologías y servicios innovadores en condiciones controladas.

En este sentido, el proyecto incorpora dos elementos diferenciales. Por un lado, plantea la identificación de retos urbanos estratégicos, orientando la experimentación hacia ámbitos de especial interés para el desarrollo de Huelva, como las energías limpias, el hidrógeno verde, la economía circular, la sostenibilidad o la innovación agroalimentaria, entre otros sectores con potencial para generar nuevas oportunidades económicas.

Por otro lado, introduce el concepto de "escalada", un planteamiento innovador con el que el Ayuntamiento pretende acompañar a las empresas una vez superada la fase de experimentación, facilitando que los proyectos piloto puedan transformarse en iniciativas viables, favoreciendo su implantación, el acceso a la contratación pública o privada y la eliminación de barreras administrativas que dificultan su llegada al mercado.

En definitiva, ha señalado la teniente de alcaldesa, "queremos que Huelva no sea únicamente un lugar donde probar ideas innovadoras, sino también una ciudad capaz de ayudar a convertir esas ideas en proyectos empresariales reales, generadores de riqueza, empleo y nuevas oportunidades".

La concesión de esta ayuda supone un nuevo respaldo al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años para posicionar a Huelva como un referente en innovación urbana. En 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió a la ciudad la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, incorporándola a la Red Innpulso, reconocimiento que avala la implantación de políticas públicas orientadas al conocimiento, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. A partir de esa incorporación, el Consistorio ha continuado avanzando con distintas iniciativas estratégicas, entre ellas la aprobación de la Ordenanza Huelva Innovation Sandbox, que sitúa a la capital onubense entre las primeras ciudades españolas en disponer de un marco jurídico específico para impulsar espacios de experimentación urbana. Con el desarrollo de 'ReSandEs', el Ayuntamiento da un nuevo paso en esa estrategia, reforzando su posición dentro de la Red Innpulso y consolidando un modelo de innovación pública que busca atraer inversión, favorecer la colaboración entre administraciones, universidades y empresas y convertir Huelva en un laboratorio de referencia para el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto económico, social y medioambiental.

Huelva, 11 de julio 2026