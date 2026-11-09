Huelva premia el liderazgo femenino que transforma la provincia en los III Premios al Emprendimiento

Premios empredimiento femenino en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino, impulsados por la Diputación de Huelva y Combo Comunicación han reconocido este lunes, en un acto celebrado en Palos de la Frontera (Huelva), a seis trayectorias que conectan innovación, igualdad y compromiso social, en una edición récord con 28 candidaturas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, han sido reconocidas seis formas distintas de abrir camino: conducir una pala de producción en una mina, preservar la dehesa mediante la ganadería ecológica, educar en igualdad, investigar una química más sostenible, recuperar la memoria de los pueblos o defender el espacio de las mujeres en el fútbol.

Impulsada por la Diputación de Huelva y Combo Comunicación, y enmarcada en el circuito andaluz Unimos Talento, la gala ha reunido a más de un centenar de representantes institucionales, empresariales y sociales, profesionales y entidades comprometidas con la igualdad.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha clausurado la gala destacando los logros de las homenajeadas y los caminos que abren para otras mujeres. "Reconocer vuestro trabajo es visibilizar cuánto aportáis a Huelva. Esta provincia necesita el liderazgo de las mujeres, y las instituciones debemos facilitar oportunidades, formación y conciliación para que puedan ejercerlo", ha señalado.

El encuentro ha contado con la colaboración de Sandfire Matsa, Moeve Huelva y Macrosad, así como con el respaldo del Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva, la Fundación Andalucía Emprende, a través de la red CADE, y el Foro de Mujeres Líderes de Andalucía.

Bajo el lema 'Creando referentes femeninos a favor de la igualdad', esta tercera edición ha batido su récord de participación, con 28 candidatas, y ha destacado por la calidad de las propuestas y la diversidad de las trayectorias profesionales reconocidas.

DEL RECONOCIMIENTO A LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES

Teresa Suárez Domínguez, premiada en la categoría de Cultura en 2025, ha dado la bienvenida reivindicando el valor de una cita que hace visibles a mujeres cuyo talento contribuye a mejorar su entorno.

La inauguración ha contado con la diputada de Igualdad, María del Mar Martín Florido, y la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, quienes han destacado la contribución del evento a "la visibilidad del talento femenino de la provincia onubense".

"Acoger estos premios en La Rábida nos permite felicitar a las galardonadas y reconocer a las mujeres que, en los pueblos y ciudades de Huelva, ponen en marcha sus propios proyectos y asumen responsabilidades en sus ámbitos profesionales", ha remarcado la alcaldesa.

Por otro lado, la delegada de Economía y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Lucía Núñez, ha destacado que los premios "visibilizan a emprendedoras y referentes en ciencia y tecnología que pueden inspirar a otras mujeres". Asimismo, ha subrayado el apoyo de la Junta, a través de Andalucía Emprende y su red de centros, con asesoramiento y formación para convertir sus ideas en negocios viables.

Por otra parte, la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura, ha señalado que la iniciativa "conecta el reconocimiento con una red de talento femenino que genera alianzas y oportunidades". También ha resaltado la aportación de las premiadas "al conocimiento, la conservación del patrimonio y la construcción de una sociedad más igualitaria".

Por su parte, el responsable de Corporate Affairs de Moeve Huelva, Narciso Rojas, ha valorado estos premios como "una oportunidad para visibilizar el talento de las mujeres de Huelva y ha reivindicado la implicación de empresas, instituciones y sociedad para avanzar en igualdad y abrir nuevas oportunidades".

Asimismo, la teniente de alcalde y delegada del Área de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha subrayado que desde el Ayuntamiento defienden "una igualdad que se traduzca en oportunidades reales de empleo, emprendimiento y participación".

SEIS TRAYECTORIAS, UNA APORTACIÓN COMPARTIDA

El Premio a la Mujer Rural, otorgado por la Diputación de Huelva, ha recaído en Cristina María Sierra Morato. Ingeniera técnica agrícola y ganadera de Santa Olalla del Cala, lleva casi veinte años emprendiendo en la Sierra de Huelva. Al frente de Los Llanos, combina ganadería ecológica, conservación de la raza berrenda en negro y venta directa, vinculando la viabilidad de su explotación con el cuidado de la dehesa.

En la minería, Marina García González ha demostrado que los espacios profesionales "pueden cambiar cuando alguien abre la primera puerta". Reconocida con el Premio a la Trayectoria Profesional Femenina, se incorporó a Sandfire MATSA en 2016 y se convirtió en la primera mujer palista de producción de sus operaciones mineras. Su posterior acreditación como artillera refuerza una trayectoria de aprendizaje y superación en un sector tradicionalmente masculinizado.

La innovación educativa ha tenido su referente en Virginia Moreno Calvo, fundadora de Aula de Grillas y ganadora del Premio al Proyecto Innovador Femenino. Especializada en igualdad y coeducación, diseña proyectos y materiales propios basados en la pedagogía del asombro. Su trabajo acerca la igualdad a la práctica cotidiana de las comunidades educativas y combina prevención de la violencia de género e intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad.

El Premio de Ciencia y Tecnología en Femenino ha distinguido a María del Mar Díaz Requejo, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva. Más de un centenar de publicaciones, participación en cuatro patentes y nueve tesis doctorales dirigidas respaldan una carrera que conecta la investigación con la química sostenible.

Carmen Sara Floriano Pardal, reconocida con el Premio a la Cultura en Femenino, ha hecho de las historias "una herramienta para transmitir memoria, fomentar la lectura y promover la igualdad". Escritora y narradora oral, cuenta con más de una veintena de cuentos publicados. Es también fundadora de la asociación Seguir Caminando e impulsora del maratón de cuentos Descubrecuentos, iniciativas que enlazan creación y compromiso social.

El Premio al Deporte en Femenino ha recaído en Manuela Cinta Romero Landa, presidenta del CD Sporting Club de Huelva desde 2013. Exjugadora y defensora de la igualdad en el fútbol, ha desarrollado una labor vinculada tanto a la competición como a la apertura de oportunidades para las niñas. Bajo su presidencia, el club conquistó la Copa de la Reina de 2015, un hito en una trayectoria comprometida con la profesionalización del fútbol femenino y la cantera.

La reflexión sobre cómo trasladar ese talento a las organizaciones ha centrado la mesa redonda 'Gestión del talento femenino en la empresa y experiencias a favor de la igualdad'. Moderada por Nuria Fresco, directora de Recursos Humanos de Sandfire Matsa, ha contado con María García Arreciado, de Moeve; Silvia Saucedo, directora de Silvia Te Orienta; Celia Sánchez López, catedrática de la Universidad de Huelva, y Celia Rincón Álvarez, jefa de servicio de Macrosad.

Las ganadoras de las cinco categorías concurrirán a la fase regional del circuito 'Unimos Talento', que conecta las convocatorias provinciales y amplía la proyección de sus referentes.