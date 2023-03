Huelva rinde homenaje a José Manuel de Lara con un relieve colocado junto a la plaza Niña

HUELVA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha presidido el homenaje que ha rendido la ciudad al "decano de los poetas onubenses", José Manuel de Lara, con un relieve de su perfil realizado por el escultor Alberto Germán Franco que se ha descubierto este martes en una de las esquinas de la Plaza Niña, lugar de referencia para el escritor onubense.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, dentro del proyecto de reconocimiento a personajes ilustres de la ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Huelva, se integra esta escultura dedicada al ilustre Hijo Adoptivo, que ya cuenta con su propia calle y un azulejo en la capital y que a sus 93 años, ha agradecido el reconocimiento con la lectura de varios de sus poemas dedicados a la ciudad.

"La escultura expresa la manifestación de cariño, adhesión, respeto y reconocimiento de la ciudad a un grande de nuestra cultura, con la intención de seguir cuidando a nuestra gente y en especial a un hijo que ha dedicado su vida a aportar su talento en beneficio de la ciudad, utilizando el poder de la palabra con una pluma sencilla, sensible. Cercana y directa que nos emociona e identifica a todos los onubenses porque reflejan el sentir de Huelva y describen nuestro espíritu y nuestra alma", ha expresado el alcalde.

Con enorme emoción, José Manuel de Lara ha agradecido "desde el corazón" lo que entiende como "un gesto de cariño y reconocimiento por parte de la ciudad a mi persona y a mi poesía que puedo disfrutar, tras vivir durante 78 años en la ciudad que amo y que me hizo Hijo Adoptivo que es el título más hermoso que se puede conceder".

"Gracias a este relieve quedaré en esta esquina de la plaza Niña, como si fuera yo mismo, mirando hacia el lugar donde nació mi mujer, Pepita, en este barrio donde sigo viviendo con mis hijos y mis nietos, permitiéndome cuando ya no esté con vosotros, seguir viendo cruzar a los onubenses, salir del colegio a los niños, contemplar a las Hermanas de la Cruz atender a las personas más necesitadas, recibir a las Hermandades que en Semana Santa vienen a visitar el Convento y seguir viviendo primaveras viendo anidar a los pájaros en los ficus, casi sentir la marcha de la vieja locomotora", ha manifestado.

Por todo ello, ha señalado que "como no sé cuánto tiempo me queda para poder agradecéroslo quiero deciros que me siento muy feliz de haber vivido con vosotros".

El relieve, obra del escultor Alberto Germán Franco es un retrato de su perfil, a tamaño natural de unos 40 por 40 centímetros, realizado en hormigón resinado y policromado en color terracota que se ha colocado sobre un pedestal de piedra.

Decano de los poetas onubenses y uno de los más laureados internacionalmente, José Manuel de Lara (Motril, 1929) lleva residiendo en Huelva desde 1944. El Ayuntamiento lo hizo Hijo Adoptivo en 2020. A sus 93 años, sigue escribiendo.

Su última publicación en 2021, 'Aunque sea tarde' es una recopilación de cuentos y artículos publicada por la Casa de Juan ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. En 2019 publicó 'Poesía para niños' (Editorial Niebla, 2019), donde el autor reúne los poemas de temática infantil que ha estado escribiendo desde 1957, muchos de los cuales ya habían aparecido en las 20 obras que componen su bibliografía y otros, inéditos.

Presente en numerosas antologías poéticas españolas y americanas, obtuvo el Premio Pedro de Mendoza de Buenos Aires, concedido por la Sociedad Argentina de Escritores, y el Premio Carabela de Puerto Rico a la creación poética, entre otros premios logrados por este poeta cuya trayectoria literaria ha estado unida desde 1968 a los círculos culturales de Buenos Aires.

Ganador de uno de los más prestigiosos certámenes de España, el Premio Leonor de Poesía; además del Premio Pedro de Mendoza de Buenos Aires, el Premio Carabela de Puerto Rico y el Premio de Poesía Ciudad de Huelva, entre otros.

El decano de los poetas de Huelva ha conseguido que sus sonetos traspasen todas las fronteras con su característica musicalidad y su poesía "delicada, melódica y sentida", según definió Gerardo Diego.