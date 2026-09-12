Huelva es la segunda provincia española con más hachís intervenido en 2025, según Fiscalía

Archivo - Embarcación intervenida con 121 fardos de hachís en el río Guadiana en 2025. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha sido en el año 2025 la segunda provincia española --solo por detrás de Cádiz-- donde se produjo un mayor volumen de intervención de hachís por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con un total de 63.301 kilos, lo que supone un incremento del 201,8% con respecto a los 20.975 kilos de 2024.

Así lo recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado publicada esta semana y que señala que apunta igualmente que el tráfico de cocaína ganó ese año un "notable peso" en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.

De este modo, la memoria subraya que el número de diligencias en la provincia de Huelva siguió incrementándose en 2025 cerca de un 30% más con 214 nuevas diligencias previas por delito de tráfico de drogas. Así las cosas, esta elevada carga de trabajo motivó el refuerzo de la sección especializada con la incorporación de un tercer fiscal para apoyar a la fiscal delegada y al otro fiscal adscrito.

Asimismo, remarca como una de las intervenciones más destacadas en el pasado año la de junio de 2025 que concluyó en Huelva con 15 detenidos pertenecientes a una red de blanqueo vinculada al narcotráfico y la incautación de 500 kilos de cocaína, aunque no se pudo detener a sus dos principales responsables por haber huido a Dubái.

Apunta la memoria que el principal investigado mantenía una red de blanqueo constituida por familiares y otras personas de su entorno, además de asociarse con uno de los "más conocidos traficantes" en Sevilla. Se interceptó un alijo de 500 kilos de cocaína que vinculaba las dos ramas en esta organización.

Con respecto a las infracciones por 'petaqueo' en la represión del suministro de combustible a narcolanchas, señala la memoria que Huelva registró la intervención de 344.308 litros de gasolina --más del doble que en 2024-- y la incoación de 38 procedimientos penales.

Igualmente, la Fiscalía General del Estado ha alertado en esta memoria de 2025 de que la exhibición de embarcaciones de alta velocidad que operan relacionadas con las drogas se desplazan cada vez más a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

En este sentido, en Huelva fueron 46 los procedimientos incoados por esta actividad de contrabando ya que, según señala la Fiscalía, el tráfico de drogas en Andalucía "se vale de dos instrumentos principales", el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para el funcionamiento de estas.

Respecto a las narcolanchas, remarca la Fiscalía que su consideración de género prohibido acordada en España en 2018 acaba de ser aprobada en Portugal con entrada en vigo en mayo en el país luso lo que, "mejorará la lucha conjunta contra el tráfico de drogas evitando que estas embarcaciones se fabriquen o refugien en el país vecino".

Finalmente, explica que la persecución de este delito de forma autónoma "cuando no se puede probar el narcotráfico", en cuanto que se categoriza como contrabando se lleva, en algunas provincias, por parte de las secciones de delitos económicos, aunque en la mayoría de las fiscalías andaluzas lo siguen despachando las secciones antidroga.