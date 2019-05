Imbroda, ante los paros en Educación Infantil: "Trataremos de dar respuesta si son reivindicaciones razonables"

Publicado 13/05/2019 12:39:07 CET

HUELVA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha pedido a los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que no duden de que tratarán de dar respuesta a sus demandas en relación al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) "si son reivindicaciones razonables", que no tiene duda de que "lo serán".

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha apuntado que, ante estas cuestiones, su departamento intenta "razonar por qué se producen" e intentar dar respuesta a las situaciones que se están encontrando.

"No es nada sencillo afrontar las diferentes inquietudes de todo el mundo en apenas este tiempo. No duden de que trataremos de dar respuesta si son reivindicaciones razonables, que no tengo duda de que lo serán", ha cerrado.

Cabe recordar que el sindicato CCOO ha convocado para el martes 21 de mayo una huelga en toda España en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, para evitar un nuevo convenio colectivo que mantiene "unas retribuciones muy por debajo de la formación y la responsabilidad" de las profesionales de esta etapa educativa, según el sindicato.

CCOO ha exigido "unas condiciones laborales que dignifiquen la encomiable labor que vienen desarrollando miles de trabajadoras de Educación Infantil a cambio de retribuciones que no alcanzan los 900 euros brutos mensuales".