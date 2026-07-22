El Infoca da por controlado el incendio de Almonaster (Huelva) que obligó a desalojar a más de 300 vecinos

Vista aérea del incendio de Almonaster la Real (Huelva). - INFOCA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva), un fuego que obligó al desalojo de cerca de 350 vecinos y provocó el corte del tráfico ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, el incendio quedó controlado alrededor de las 22,00 horas de este miércoles. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en las labores de liquidación con el objetivo de poder declararlo extinguido.

El fuego fue comunicado al servicio de emergencias 112 Andalucía sobre las 5,20 horas del martes, tras varios avisos de particulares que alertaban de la presencia de llamas. Posteriormente, el Plan Infoca activó a las 13,39 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, que descendió a preemergencia, situación operativa 0, a las 20,34 horas después de que el incendio fuera dado por estabilizado.