El Infoca da por extinguido el incendio forestal de Aroche y por controlado el de Aracena (Huelva)

Incendio en Aroche, en Huelva. - INFOCA

AROCHE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las cuatro de la madrugada de este jueves el segundo incendio que se declaró el pasado domingo en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva) --donde un primer incendio calcinó una superficie de unas 500 hectáreas aproximadamente, según indicó el Ayuntamiento--. De otro lado, a las 23,16 horas, se dio por controlado fuego que comenzó en la tarde del miércoles y que afectaba al paraje 'Valdesevilla' de Aracena.

Así, según ha indicado el dispositivo en su cuenta de 'X' a lo largo de la noche han trabajado en Aroche un retén formado por dos grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobombas y un agente de Medio Ambiente hasta dar por extinguido el incendio, mientras que en Aracena han trabajado toda la noche un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un vehículo autobomba.

Asimismo, han indicado a Europa Press que, de momento, se desconoce el número de superficie afectada, así como las causas que han originado los incendios, que investiga la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

El segundo incendio de Aroche se declaró en la tarde del domingo, horas después de que se diese por extinguido otro declarado en el mismo paraje el miércoles de la pasada semana. Según informó el Plan Infoca, el fuego se originó al comienzo de la tarde y especificó que no se trataba de una reactivación del anterior incendio.

Así, sobre el terreno estuvieron trabajando durante el domingo cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Bricas), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un agente de medioambiente, un técnico de extinción y Gremaf. Además, se movilizaron trece medios aéreos con seis aviones de carga y uno de coordinación, y seis helicópteros, uno ligero, dos semipesado, dos pesado y uno de mando; un buldócer y una unidad médica.

Por otra parte, el incendio que comenzó el pasado miércoles se dio por extinguido el sábado a las 23,45 horas. Respecto del mismo, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, destacó "la rapidez" del Plan Infoca, al tiempo que señaló que se habían calcinado "unas 500 hectáreas", pero que no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, "que es muy importante".

En cuanto al de Aracena, el incendio fue declarado a las 18,02 horas en el paraje 'Valdesevilla' del término municipal, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) y sobre las 20,25 horas se retiraron los medios aéreos por su evolución favorable, que permitió que se diera por estabilizado a las 20,50 y por controlado a las 23,16 horas.

Tras la retirada de medios aéreos, sobre el terreno continuaron operando por tierra cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Médica de Incendios Forestales, cuatro vehículos autobomba y un buldócer.

Asimismo, por aire llegaron a trabajar durante la jornada tres helicópteros, uno semipesado, otro pesado y uno ligero, así como con cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros para luchar contra las llamas.