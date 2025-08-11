El Infoca logra estabilizar el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado sobre las 7,20 de este lunes en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, tras varias ampliaciones de medios para lograr estabilizar el incendio, actualmente, en la zona se encuentran trabajando para su control tres camiones autobombas; un helicóptero semipesado; una Unidad Médica de Incendios Forestales; dos buldóceres; tres grupos de bomberos forestales; un técnico de extinción, cuatro Técnicos de Operaciones; tres agentes de Medio Ambiente y una Brigada de Investigación.

Al respecto, desde el Infoca han explicado a Europa Press que el incendio se declaró en una zona de difícil acceso junto a la Ribera de Agustín con amplia vegetación, por lo que las labores están siendo "tediosas" por esa circunstancia.

Además, otra de las "dificultades" de este incendio, según comentaban desde el Infoca, ha sido el calor, de hecho, la Aemet activó la alerta naranja, a partir de la 13,00 horas, en la zona del Andévalo onubense.