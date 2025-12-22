Instituciones de Huelva muestran su pesar por la muerte del expresidente de la Audiencia Antonio Pontón

Archivo - El expresidente de la Audiencia Provincial de Huelva. Antonio Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Instituciones de Huelva ha mostrado su pésame por el fallecimiento este domingo del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Huelva entre 2012 y 2025, Antonio Pontón Práxedes, y a la que llegó en el año 2000 tras pasar por el Juzgado de la Palma del Condado y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena.

De este modo, las redes sociales han recogido muestras de condolencias de las diferentes administraciones onubenses. Así, el Ayuntamiento de Huelva ha dado su "más sentido pésame" a los familiares, amigos y "seres queridos" de Antonio Pontón y han destacado que se trataba de "un profesional íntegro que trabajó durante toda su trayectoria por una Justicia de calidad para todos". Igualmente, el Consistorio ha guardado un minuto de silencio como muestra de pesar durante el pleno que se celebra este lunes.

De la misma manera, la Diputación Provincial ha lamentado "profundamente" su fallecimiento y ha destacado que fue "una figura clave en la vida judicial de nuestra provincia y un servidor público comprometido con la justicia y el interés general". "Su trayectoria profesional estuvo marcada por el rigor, la responsabilidad y una forma de ejercer la judicatura desde el respeto y la cercanía", ha señalado la institución provincial, que ha trasladado su "más sentido pésame" a sus familares, amigos y compañeros "en estos momentos de dolor".

Por su parte, la Junta de Andalucía en Huelva ha trasladado sus muestras de condolencias "en estos momentos difíciles y tristes" por la muerte "repentina" de Pontón y ha subrayado que "siempre tendremos en nuestro recuerdo a este gran magistrado que realizó una brillante carrera en la provincia onubense".

También la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha lamentado "profundamente" su muerte y ha extendido su "más sentido pésame" a sus familiares y seres queridos, toda vez que ha destacado que "su compromiso y dedicación a la justicia dejan una huella imborrable en nuestra provincia".

De la misma manera, los partidos políticos en la provincia también han trasladado su pesar por la muerte del magistrado, que ingresó en la carrera judicial en 1989.

"CONMOCIÓN" EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

El Colegio de Abogados de Huelva ha mostrado su "conmoción" por la muerte de Antonio Pontón, "alguien que siempre colaboró estrechamente con el colectivo de la abogacía y con el que hace unos días compartíamos un bonito acto de homenaje a la Constitución". "Sirvan estas líneas para recordar su figura y para acompañar en el dolor a sus seres queridos y a toda la familia de la judicatura onubense", ha señalado en sus redes.

Antonio Pontón ingresó en la carrera judicial en 1989 y tuvo su primer destino en el Juzgado de la Palma del Condado. Ya como magistrado, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y luego del Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva. En el año 2000, se incorporó a la Audiencia onubense, que presidió desde 2012 hasta abril de 2025.

Pontón fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en marzo del año 2012 y la consecución de una Justicia del siglo XXI fue la memoria que presentó al órgano de gobierno de los jueces para optar a su nombramiento y sustituyó en el cargo a Jesús Fernández Entralgo con el encargo de la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial y la informatización de todo el sistema de notificaciones.

Uno de sus últimos juicios como magistrado fue el celebrado a finales del pasado mes de noviembre en la Audiencia de Huelva en el que presidió el Tribunal de Jurado Popular por el atropello mortal en Marmolejo (Jaén), en junio de 2021, de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez.