Instituto Geológico y Minero evalúa nuevas técnicas para medir la recarga natural de agua subterránea en Doñana

Vista exterior de uno de los lisímetros instalados en Doñana. - CSIC

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC), a través de su Departamento de Agua y Cambio Global y bajo la dirección de Claus Kohfahl, ha analizado en las dunas del Parque Nacional de Doñana (Huelva) cómo el agua de lluvia se infiltra, se evapora o se almacena en el subsuelo.

Según ha indicado el CSIC en una nota de prensa, el estudio, publicado en 'Journal of Hydrology' en 2025, compara por primera vez en España el funcionamiento de un lisímetro de gran tamaño con otro más compacto. La investigación demuestra que los lisímetros pequeños pueden medir con gran precisión la infiltración en suelos sin vegetación, ofreciendo así "una alternativa más económica y sencilla para el control del agua subterránea en espacios protegidos".

"Sin embargo, para procesos más sutiles como la evaporación o la condensación, el modelo grande de lisímetros sigue siendo insustituible", han apuntado en el estudio.

Además, el trabajo revela, aportes de agua no registrados por pluviómetros tradicionales --como rocío, niebla o condensación-- que resultan "vitales" para la conservación de acuíferos en entornos semiáridos como Doñana.

"Hemos comprobado que incluso los lisímetros más pequeños pueden ofrecer datos fiables y útiles para entender la recarga de acuíferos", señala Claus Kohfahl, investigador del IGME (CSIC).

Este estudio forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos europeos, con apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la colaboración de la Estación Biológica y el Parque Nacional de Doñana.