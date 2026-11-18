Momento en el que la Guardia Civil intercepta una narcolancha en la desembocadura del Guadiana (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos establecidos para combatir el suministro ilícito de combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, ha detenido a cuatro personas por un delito de contrabando y un delito contra la seguridad colectiva tras intercepta una narcolancha en el Guadiana (Huelva) con 9.100 litros de carburante.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron a primera hora del martes, 17 de noviembre, en el río Guadiana (Huelva), cuando a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) se avistó una embarcación con rumbo mar abierto, de las que comúnmente son utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En ese instante la Central 062 de la Comandancia de Huelva coordinó un operativo para su interceptación, desde el agua con la participación del Servicio Marítimo Provincial y desde tierra con las unidades de Seguridad Ciudadana.

Cuando la patrullera se desplazaba al lugar, se cruzó con un buque de la Armada Española, solicitando colaboración de apoyo preventivo ante la posible presencia de embarcaciones ilícitas en el interior del cauce.

Una vez adentrado en el río, los agentes de la Guardia Civil se cruzaron de frente con una narcolancha que, al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida con maniobras evasivas que ponían en grave peligro tanto la integridad física de su propia tripulación como la de otras embarcaciones y los agentes actuantes.

Tras un intenso seguimiento, los agentes del Servicio Marítimo finalmente interceptan la embarcación antes de salir a mar abierto y proceden a su abordaje, consiguiendo la detención de los cuatro componentes de la tripulación, mientras que la Armada Española se posicionó en la zona para ofrecer seguridad perimetral.

Durante la inspección de la semirrígida comprobaron que trasportaban 364 garrafas cargadas con más de 9.000 litros de combustible, preparadas para suministrar gasolina a otras embarcaciones.

Este sistema de abastecimiento, conocido como petaqueo, constituye una actividad fundamental para la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, ya que permite suministrar combustible a las narcolanchas que permanecen en alta mar y que necesitan grandes cantidades de carburante para desarrollar su actividad y prolongar sus desplazamientos.

A los detenidos se les imputan delitos contra la seguridad colectiva, al tratarse de una actividad que, además de estar vinculada al apoyo logístico del narcotráfico, puede generar importantes riesgos para la seguridad de las personas y los bienes.

Las diligencias instruidas, así como las personas detenidas, el carburante intervenido y la embarcación de alta velocidad quedarán a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa. Con estos dispositivos, la Guardia Civil pretende impedir que el combustible llegue a las embarcaciones vinculadas al narcotráfico que operan en alta mar, dificultando así su capacidad logística y reduciendo los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad delictiva.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana a través del teléfono 062 o mediante la aplicación móvil AlertCops, que permite comunicarse de forma rápida, gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden alertar sobre situaciones delictivas de las que sean víctimas o testigos, así como recibir avisos de seguridad cuando se encuentren en zonas afectadas por alguna incidencia.