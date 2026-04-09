Internos de la prisión de Huelva celebran su tradicional peregrinación a El Rocío los días 21 y 22 de abril

Fotos de familia del pregón. - ASOCIACIÓN ROCIERA 'LA LIBERTAD'

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pregón anunciador en la cárcel de Huelva por parte del director del Coro de la Hermandad del Rocío de Emigrantes, David Carrasco, este pasado martes ha iniciado los preparativos de la peregrinación de los internos de la prisión provincial onubense a la aldea de El Rocío, que este 2026 tendrá lugar los días 21 y 22 de abril.

Tras el pregón, la prisión de Huelva inicia la cuenta atrás para la realización de su tradicional peregrinación a la aldea almonteña, que cumple su vigésimo séptima edición. En esta ocasión, un total de 17 internos peregrinarán el 21 y 22 de abril a la aldea almonteña. Una actividad organizada por la Asociación Rociera 'La Libertad' con la reinserción social como objetivo principal, según ha indicado en una nota.

La programación de la peregrinación será muy similar a la seguida en ediciones anteriores, con la novedad de iniciar la salida una hora antes y desarrollar así el camino "con más tranquilidad".

De esta forma, el inicio de la marcha tendrá lugar el martes, 21 de abril, desde la prisión, haciendo las paradas habituales en San Juan del Puerto, Moguer, el Coto de Montemayor y El Milanillo. La noche la pasarán en la casa de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera.

La llegada al Rocío se producirá el miércoles día 22, jornada en la que se encontrarán con la Blanca Paloma en su ermita, donde se celebrará una misa de despedida a las 17,30 horas. Esta eucaristía será un momento "muy emotivo", dado que se ofrecerá en memoria de los dos funcionarios de prisiones fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y que trabajaban en el Centro Penitenciario y el Centro de Inserción Social de Huelva.