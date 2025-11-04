Intervenidos 451 'puños americanos' con descarga eléctrica en San Juan del Puerto (Huelva)

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha propuesto sancionar a los propietarios de un almacén en San Juan del Puerto (Huelva) por disponer de un total de 451 llaves de pugilato, conocidos coloquialmente como 'puños americanos', que estaban combinados con descarga eléctrica. Se trata de un arma prohibida en España, ya que en el caso de ser aplicada a una persona puede ocasionar daños irreversibles.

Según ha indicado el instituto armado en una nota de prensa, esta operación se enmarca dentro de las inspecciones que realiza la Guardia Civil sobre el control de armas, explosivos, pirotecnia y cartuchería para evitar la entrada de material prohibido en territorio nacional.

La investigación se inició a raíz de las sospechas de la entrada de un cargamento que procedía de países no pertenecientes a la Unión Europea y podría contener objetos de venta o tenencia prohibida en España.

El seguimiento del envío llevó hasta un almacén ubicado en el término municipal de San Juan del Puerto (Huelva), donde se realizó una inspección de las instalaciones, localizando una caja que contenía un total de 451 llaves de pugilato, con la peculiaridad que combinaban un dispositivo eléctrico capaz de ofrecer descargas eléctricas de hasta 2.000 voltios, lo que incrementaba exponencialmente su peligrosidad puesto que de ser aplicada a una persona puede ocasionar daños irreversibles. Los puños americanos han sido intervenidos para su destrucción.

La Guardia Civil recuerda que cualquier persona que sea sorprendida portando este tipo de armas prohibidas a particulares, será denunciado administrativamente conforme a lo establecido en la ley de protección de seguridad ciudadana.