Intervenidos más de 3.700 litros de combustibles destinados presuntamente al narcotráfico en Huelva

Más de 3.700 litros de combustibles destinados presuntamente al narcotráfico en Palos de la Frontera (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de tenencia, tráfico o depósito de combustible, en una actuación desarrollada en el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva), que se ha saldado con la intervención de 3.725 litros de combustible destinados presuntamente al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Tal y como ha concretado la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron cuando en la Central Operativa de Servicios 062 (COS) se recibió el aviso de un vigilante de seguridad de una empresa de un polígono industrial de la localidad, alertando de la presencia de varias personas que intentaban acceder a una finca colindante a través de un vallado perimetral.

Inmediatamente, varias patrullas se desplazaron al lugar, donde localizaron una furgoneta estacionada en las inmediaciones. Tras la inspección del vehículo, los agentes hallaron en su interior 149 petacas de combustible, con una capacidad total de 3.725 litros, procediendo a la detención de uno de los ocupantes.

Este combustible estaba destinado presuntamente al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad empleadas para actividades relacionadas con el narcotráfico. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el combustible y el vehículo intervenido. Las investigaciones continúan para la localización del resto de personas implicadas en los hechos.

En suma, el Cuerpo ha valorado que esta actuación "pone de manifiesto la eficacia de la colaboración entre la Seguridad Privada y la Guardia Civil", en el marco de los canales de cooperación establecidos, permitiendo "una respuesta rápida y coordinada que contribuye a reforzar la prevención y persecución de actividades delictivas". En el operativo han intervenido agentes del Puesto de Aljaraque y de la Compañía Fiscal y de Fronteras del Puerto de Huelva.