La investigación por la muerte de guardias civiles en Huelva que perseguían una narcolancha pasa a la Audiencia Nacional

Archivo - Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense.- María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional asumirá la investigación de la muerte el pasado 8 de mayo de dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha a 80 millas náuticas de la costa de Huelva.

Según ha confirmado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una información avanzada por el diario Huelva24, la jueza de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huelva ha dictado recientemente un auto acordando la inhibición de la causa a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid.

Según ha indicado el TSJA, el juzgado de Huelva incoó diligencias previas por uno de los agentes fallecidos, mientras que las diligencias por el segundo agente fallecido se llevaban en un juzgado de Jerez, ya que el agente falleció en un hospital de ese municipio al que había sido trasladado.

De este modo, una vez el Juzgado de Huelva recibió las diligencias de Jerez, es cuando ha acordado la inhibición a la Audiencia Nacional, que se encargará a partir de ahora de las actuaciones.

Los hechos se produjeron el 8 de mayo durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, resultaron heridos otros dos agentes, que están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración. Las investigaciones para esclarecer lo sucedido continúan abiertas.

En las labores de rescate y salvamento, participaron, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Guardia Civil agradecieron la ayuda prestada en esos momentos "tan complicados".

DOS AGENTES CON "AMPLIA EXPERIENCIA"

Se trataba de dos guardias civiles con "amplia experiencia" en el Servicio Marítimo. Uno de los fallecidos fue el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020. Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos. Entre ellos tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

El otro guardia civil fallecido era Germán PG, nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Los agentes fallecidos, que fueron despedidos el 9 de mayo en Huelva en una misa funeral celebrada en su honor, recibieron la Cruz del Mérito de la Orden de la Guardia Civil con Distintivo Rojo a título póstumo.