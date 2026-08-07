Investigada por conducir ebria un turismo con un menor a bordo en Palos de la Frontera (Huelva)

Agente de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, investigan a la conductora de un turismo, que fue interceptado por una patrulla de Seguridad Ciudadana en el término municipal de Palos de la Frontera, tras recibirse una comunicación de un testigo que informaba de la circulación errática de un vehículo en el que viajaban dos adultos junto a un menor, y cuya conductora mostraba signos evidentes de conducir ebria.

Según ha indicado en Instituto Armado, una vez localizado el vehículo los agentes pudieron comprobar que la conductora mostraba unos síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que procedieron a realizar las oportunas pruebas de detección alcohólica que arrojaron resultados positivos de 1,08 mg/l en la primera prueba y de 1,01 mg/l en la segunda.

Por ello, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva investiga a la conductora del turismo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.2 del Código Penal por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana como "pilar fundamental" de la seguridad pública y recomienda activamente el uso de la app 'alertcops'.

Esta plataforma digital se consolida como el canal preferente para el envío de alertas, permitiendo una comunicación bidireccional, ágil y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia.