Agente de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

CALAÑAS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a una persona en Calañas (Huelva) como presunta autora de los delitos de estafa, amenazas y coacciones tras engañar y sustraer cerca de 6.000 euros a un vecino de la localidad que cuenta con una discapacidad reconocida del 68 por ciento, al que además habría llegado a amenazar de muerte e intentado introducir por la fuerza en un vehículo.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien manifestó estar sufriendo presiones y amenazas para entregar distintas cantidades de dinero al ahora investigado.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de septiembre, cuando el denunciante conoció al presunto autor en un establecimiento hostelero del municipio. Con el paso del tiempo, este último comenzó a pedirle dinero bajo el pretexto de realizar supuestas inversiones, prometiéndole la devolución del capital junto con intereses, un extremo que nunca llegó a producirse.

Ante las posteriores negativas de la víctima a seguir entregando dinero, el investigado habría intensificado el acoso, llegando a amenazarlo de muerte de forma reiterada. En uno de los episodios denunciados, el presunto autor llegó incluso a agarrar del brazo al afectado para tratar de meterlo a la fuerza en su coche.

Durante la instrucción, el denunciante aportó extractos bancarios que acreditan diversas operaciones --entre retiradas de efectivo, transferencias y envíos a través de Bizum-- por un importe aproximado de 5.965,50 euros con destino a la cuenta del investigado.

Del mismo modo, entregó capturas de conversaciones de mensajería instantánea en las que se constata la insistencia y las peticiones económicas ante la negativa de la víctima.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes han procedido a la investigación de esta persona y han remitido las correspondientes diligencias a la autoridad judicial competente.