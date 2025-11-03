Investigado en Huelva un conductor por circular a 180 kilómetros por hora en un tramo de la N-435 limitado a 80

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, con ocasión de uno de los dispositivos de control de velocidad que se realizan de forma periódica, investiga al conductor de un turismo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial, al circular a más del doble de la velocidad permitida en un tramo de la carretera nacional N-435 (Badajoz-Huelva).

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado día 25 de octubre, cuando un vehículo fue detectado en un punto de verificación de velocidad establecido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la carretera N-435, en el término municipal de Zalamea la Real, a una velocidad de 179 kilómetros por hora en una zona con limitación específica de 80 Km/h, debido a la multitud de incorporaciones de caminos existentes.

Señala la Guardia Civil que esta conducta "temeraria y extremadamente peligrosa" generó un "grave riesgo" para el resto de usuario de la vía, por lo que el infractor se enfrenta a penas que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y en cualquier caso privación de conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

De la misma manera, destaca que la detección de esta infracción grave indica "la eficacia de estos puntos de verificación de velocidad" que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de "reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores". Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valverde del Camino que entiende de la causa.