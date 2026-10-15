Investigan a un conductor por quintuplicar la tasa de alcohol permitida cuando circulaba cerca de El Rocío (Huelva)

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba con una tasa de alcohol que quintuplicaba la máxima permitida en la A-483 entre Bollullos Par del Condado y Matalascañas (Huelva) y que fue identificado por los agentes tras cometer una infracción del Reglamento General de Circulación a la altura de la aldea de El Rocío.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de octubre de 2026, en la carretera autonómica A-483 cuando agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Huelva procedieron a dar el alto a un vehículo cuyo conductor había cometido una infracción.

Tras detener el vehículo en un lugar seguro e informar al conductor de la causa, los agentes observaron que el mismo presentaba síntomas de intoxicación etílica, por lo que le requirieron la realización de las pruebas de alcoholemia, donde arrojó un resultado positivo en aire expirado de 1,23 mg/l tanto en la primera como en la segunda prueba.

Por ello, se procedió a la investigación del conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, al conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, se encuentra recogido en el art. 379 del Código Penal y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) recuerda que la conducción bajo los efectos de alcohol constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera y pone en grave riesgo la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía. Por ello, insiste en la importancia de respetar las normas de tráfico y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir.