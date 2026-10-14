Investigan en Huelva a dos motoristas por circular a casi 100 kilómetros más de la velocidad permitida en la HU-4103

Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva investiga a dos conductores de motocicletas tras ser detectados en la carretera HU-4103, entre La Palma del Condado y Berrocal, circulando a las velocidades de 159 y 164 km/h en un tramo limitado específicamente por señal vertical a 70 km/h.

Según ha indicado el Instituto Armado, los supuestos delitos fueron detectados con ocasión de los dispositivos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza en dicha carretera, especialmente enfocado a la prevención de la siniestralidad de motocicletas.

En concreto fueron detectadas dos motos que circulaban a 164 y 159 km/h, en un tramo limitado de manera específica por señal vertical a 70 km/h, superando en 94 y 89 km/h, respectivamente, por encima de la velocidad máxima permitida, ampliamente por encima de los 80 km/h de margen que separan la infracción administrativa de la penal, al tratarse de un tramo de vía interurbano.

Así, la Guardia Civil señala que fue imposible interceptar las motocicletas en ese momento por parte de los agentes debido a la alta velocidad a la que circulaban, por lo que se iniciaron las correspondientes investigaciones para esclarecer los hechos y poner a disposición judicial a los presuntos autores.

Los investigados participaban en el evento Final Global del CFMOTO MT Challenge celebrado en diferentes puntos de la provincia y que requerían desplazamientos por carretera.

Los hechos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de La Palma del Condado, junto con los supuestos autores, en calidad de investigados, por un delito contra la seguridad vial, por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 km/h.

Señala el Instituto Armdo que la detección de esta infracción grave "indica la eficacia" de estos dispositivos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene activos, con el objetivo de "reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores".

Desde la Guardia Civil se advierte que la conducción a velocidad excesiva es "una de las principales causas" de siniestros viales y puede conllevar pérdidas de vidas humanas y graves consecuencias recogidas en el artículo 379 del Código Penal.

De este modo, los conductores se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y, en cualquier caso, privación del derecho de conducción de vehículos a motor de uno a cuatro años, así como a sanciones administrativas de cuantías importantes con detrimento de hasta seis puntos del permiso de conducción.

Por ello, la Guardia Civil de Tráfico recuerda la necesidad de respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos afectados por obras, donde las condiciones de circulación pueden variar y el riesgo de siniestro vial aumenta considerablemente.