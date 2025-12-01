Investigan la muerte de una persona al precipitarse de un edificio en Matalascañas (Huelva)

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona este pasado domingo al precipitarse de un edificio de Matalascañas, en Almonte (Huelva), según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

De este modo, el 112 ha informado de que sobre las 23,20 horas de este domingo recibieron el aviso de que una persona se había precipitado desde una gran altura, concretamente, desde el Edificio Delfín de Matalascañas, según ha adelantado el diario Huelva Información.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios que confirmaron el fallecimiento de la persona, aunque se desconocen los motivos, ya que la Guardia Civil ha abierto el procedimiento judicial.