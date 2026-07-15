Isla Cristina (Huelva) ya vive sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Inauguración de las Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen de Isla Cristina (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Isla Cristina (Huelva) ya vive plenamente sus Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen. El tradicional encendido del alumbrado extraordinario dio en la noche de este miércoles el pistoletazo de salida a una de las celebraciones "más esperadas" del calendario festivo local, que se prolongará hasta el próximo domingo, 19 de julio, con un amplio programa de actividades lúdicas, culturales, deportivas y religiosas.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, desde primeras horas de la tarde-noche, el característico desfile de cabezudos, acompañado por la Banda de Música Isleña, recorrió las principales calles del municipio anunciando el comienzo de unas fiestas "profundamente arraigadas" en la tradición marinera de la localidad y despertando la ilusión de pequeños y mayores.

Ya en el recinto ferial, cientos de vecinos y visitantes se congregaron junto a la portada principal para asistir al acto inaugural, presidido por el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, acompañado por la concejal delegada de Festejos, María del Carmen Beltrán, miembros de la Corporación Municipal y numerosos ciudadanos.

Tras la cuenta atrás, el encendido del alumbrado iluminó el Real de la Feria, dando paso al tradicional brindis institucional con el que quedó oficialmente inaugurada esta nueva edición de las Fiestas del Carmen.

Cabe señalar que, de forma excepcional, tanto el horario del acto como el punto de encuentro fueron modificados para facilitar el seguimiento del encuentro que disputó la Selección Española en el Mundial, cuya victoria "contribuyó a incrementar el ambiente festivo con el que arrancaron las celebraciones".

Durante la inauguración, el alcalde y los portavoces de los distintos grupos políticos coincidieron en destacar la "importancia" que estas fiestas tienen para Isla Cristina, "tanto por su profundo arraigo popular como por la proyección turística que han alcanzado con el paso de los años".

En este sentido, subrayaron que las Fiestas del Carmen son "uno de los grandes referentes del verano isleño, capaces de reunir cada año a miles de personas atraídas por la singularidad de una celebración que refleja la identidad marinera del municipio y la profunda devoción que Isla Cristina profesa a la Virgen del Carmen, Patrona de los Marineros.

Asimismo, trasladaron sus mejores deseos para que isleños, isleñas y visitantes disfruten "intensamente" tanto de los actos festivos como de las celebraciones religiosas, teniendo un "especial recuerdo" para quienes viven estas fechas lejos de su tierra, para aquellos que ya no están y para el sector pesquero y todos los hombres y mujeres de la mar, auténticos protagonistas de estas fiestas.

Las celebraciones continuarán durante los próximos días con un completo programa que combina tradición, cultura y ocio. Entre los actos más destacados figuran la Tradicional Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen, prevista para la tarde de este miércoles, 15 de julio, así como la jornada grande de este jueves 16, festividad de la Advocación Carmelita, cuando tendrán lugar la Solemne Función Religiosa, el LIII Homenaje al Marinero y la multitudinaria Procesión de Nuestra Señora del Carmen, "uno de los momentos más emocionantes y emblemáticos del calendario festivo de Isla Cristina".