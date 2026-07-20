La IV Feria del Marisco y la Gastronomía de Isla Cristina (Huelva) brinda la "excelencia del mar"

Presentación de la IV Feria del Marisco y la Gastronomía de Isla Cristina (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Isla Cristina (Huelva) acogerá del 31 de julio al 2 de agosto la Feria del Marisco y la Gastronomía como reclamo turístico, ya que, ha subrayado la diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, hablar de este municipio es "hablar de una tradición pesquera centenaria, de una lonja de referencia y de unos productos del mar de una calidad extraordinaria".

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, Delgado ha afirmado que la Agencia Destino Huelva apoya eventos como esta Feria "que ponen en valor los productos, apoyan a los sectores pesquero y hostelero, generan actividad económica y enriquecen la experiencia de quienes nos visitan, ofreciendo una magnífica carta de presentación de Isla Cristina y de la provincia de Huelva; una invitación a descubrir nuestra excelencia gastronómica, nuestro mar y la autenticidad de un destino que siempre tiene algo que ofrecer".

Para el coordinador de la Oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot, la promoción turística unida a la promoción de la gastronomía de Huelva "forman un binomio que tenemos que acompañar y proteger y promocionar entre todos, al que en esta Feria se suma, además el componente social, ya que los organizadores son hermandades de Semana Santa, con lo cual la inversión y el resultado llegan de nuevo a la sociedad".

"Los amantes de la buena mesa y de las tradiciones marineras no podrán resistirse ante un evento en el todos los productos que se van a consumir son de la lonja de Isla y eso ya es una garantía para todo aquel que va a visitarnos", según ha asegurado la concejal de Turismo de Isla Cristina, Isabel López.

Además, la Feria ofrecerá un conjunto de actuaciones musicales en pequeño formato, atracciones para los más pequeños y un ambiente festivo en los jardines del Auditorio Municipal en el Parque Central, "que en esos días convertirá a Isla en un referente del turismo gastronómico en la Costa de la Luz".

Por su parte, Jesús Hermoso, organizador del evento junto a Juan Luis Soto, ha agradecido el apoyo de las instituciones y de la Lonja de Isla Cristina a una iniciativa que "nunca" imaginaron "la repercusión que iba a tener", y que ya en su primer año "se desbordó y que ha ido creciendo hasta esta cuarta edición". "Lo que tenemos claro es que nunca vamos a bajar la calidad. Hablamos de todos los productos que entran en Lonja de Isla, todo el pescado y todo el marisco fresco, así que todo el que va y los prueba, repite cada año".

Con precios populares --nueve euros por plato-- también habrá montaditos a tres euros pensando en los niños, enfocando la Feria a todas las edades. "Muchos cacharritos para que ellos puedan disfrutar, sillas para personas, puestos de ropa, de chucherías, para que todo el que vaya, que abrimos a las nueve de la noche, se pueda quedar hasta que el cuerpo aguante".

El presidente de la Lonja de Isla Cristina, Mariano García, ha indicado que "siempre" van a ir con la cultura y el turismo isleño, porque de ahí viven "todos y hay que colaborar con este tipo de eventos".

La lonja de Isla Cristina atesora 140 especies distintas, y partiendo del cartel de la muestra, García destaca "la mojama, muy identificativa de Isla Cristina; el choco, del que el año pasado se capturaron 240 toneladas en Isla Cristina y la chirla, en la que con Punta Unía y Sanlúcar somos puertos punteros del Golfo de Cádiz".

En cuanto al pulpo, el puerto isleño se desembarca la mitad del pulpo capturado entre Huelva y Cádiz, con una media anual de entre 500 y 600 toneladas, y que se va a trabajar "buscando esa denominación de pulpo de Isla Cristina o de pulpo de Huelva", ha adelantado el presidente de la lonja.

De gambas, el año pasado se capturaron 850 toneladas, "y la única feria de gamba blanca de Huelva es la que se va a celebrar en Isla Cristina los días que vamos a celebrar este evento". "Esto no quiere decir que las gambas no sean buenas, pero la auténtica gamba de Huelva se captura por nuestros barcos y otras ferias la compran en nuestros barcos".

A este género se suman "cigalas, galeras, todo tipo de mariscos y pescados, boquerón, fritos, en fin, todo lo que entra en la lonja lo tendremos expuesto en la Feria". Junto a las Hermandades del Gran Poder y Buena Muerte de Isla Cristina, este año la organización la hecho extensiva la participación a la Hermandad del Cautivo, sumando para la Feria unas 70 personas trabajando.