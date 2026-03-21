Las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz' de Huelva registran una "notable afluencia de público"

La Asociación Poetas por la paz en el Consistorio onubense. - ASOCIACIÓN POETAS POR LA PAZ

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha vivido esta semana una nueva cita cultural con la celebración de las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz', que se han desarrollado en la Casa Colón y que han registrado una "notable afluencia de público en todas sus actividades".

Tal y como ha remitido Izquierda Unida en un comunicado, el presidente de la Asociación Poetas por la Paz, Ramón Llanes, ha realizado un balance "muy positivo" del desarrollo de estas jornadas, mientras que ha subrayado que "han sido todos los actos muy interesantes y muy bien acogidos por el público, con muchísima participación".

La programación, que se inició el pasado lunes, ha combinado literatura, música, teatro y reconocimiento institucional, al tiempo que ha ofrecido un espacio de encuentro en torno a la cultura y los valores de la paz. La inauguración incluyó el reconocimiento al catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel, seguido de recitales poéticos y actuaciones musicales.

Durante la semana, el público ha podido disfrutar de recitales de cuentos y relatos, representaciones teatrales como la obra dedicada a Antonio Machado, encuentros con escolares, conferencias sobre literatura onubense y numerosas presentaciones de libros. En este sentido, Llanes ha destacado la importancia de estas presentaciones, que han tenido un peso relevante dentro del programa.

Asimismo, las jornadas han contado con momentos especialmente emotivos, como el reconocimiento a la poeta onubense Charo Torrejón, y actividades de carácter participativo, como el encuentro de poetas del Guadiana --con presencia de autores portugueses y españoles-- o la implicación de colectivos sociales y de mayores.

En esta línea, el viernes continuó la programación con nuevos recitales y presentaciones literarias, además de actuaciones culturales y una clausura en formato de "aperitivo poético-musical", que refuerza el carácter convivencial de estas jornadas.

El broche final llegará el próximo lunes con la presentación del libro 'Voces de la Luz', una obra colectiva que reúne a 87 poetas y 87 fotógrafos, editada con el respaldo de la Fundación Caja Rural del Sur. El acto incluirá la lectura de poemas y una actuación musical, poniendo el cierre a una semana marcada por la creatividad, la participación y el compromiso con la cultura.

En suma, desde la organización han destacado que estas jornadas no solo consolidan su relevancia en el calendario cultural onubense, sino que también refuerzan el papel de la literatura "como herramienta para promover valores de convivencia, memoria y paz".