Informe favorable a todas las propuestas de titulaciones de la Universidad de Huelva para el próximo curso académico

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HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) ha emitido informe final favorable a las tres titulaciones presentadas por la Universidad de Huelva para su verificación y su implantación en el próximo curso 2026/27. Su implantación está pendiente tan sólo de la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que deberá ahora pronunciarse, una vez que hoy se le han remitido dichos informes.

De esta forma, la Universidad de Huelva podrá implantar, a expensas de su aprobación definitiva por parte del Ministerio, los grados de Gestión Cultural y de Derecho. Además, la institución académica ha presentado un máster conjunto con la Universidad de Málaga, concretamente en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia, que coordinará la institución onubense, según ha indicado la Junta en una nota.

Los informes de evaluación definitivos emitidos por Accua culminan un proceso de evaluación, regulado por la normativa estatal y conforme a los estándares europeos de "aseguramiento de la calidad universitaria", en el que en primer lugar se emite un informe provisional, que detalla las fortalezas y debilidades de cada titulación, con mención expresa a aquellas deficiencias que deban ser subsanadas de cara a obtener un informe favorable.

Las universidades disponen entonces de un plazo de quince días hábiles para subsanar las deficiencias señaladas y efectuar las alegaciones que consideren convenientes, tras lo cual las comisiones de expertos se vuelven a reunir para emitir sus informes finales. Estos informes finales se remiten a la institución académica solicitante, a la Consejería de Universidad y al Consejo de Universidades, órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Es en última instancia el Consejo de Universidades el órgano responsable de dictar la resolución de verificación del título, teniendo en cuenta el informe de evaluación emitido por los expertos. Igualmente, estos informes definitivos se encuentran publicados en la web de la Agencia, tal como corresponde en cumplimiento de los estándares europeos.

El sistema de evaluación aplicado por Accua está avalado por el Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria (EQAR), cuenta con informe favorable de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior (ENQA) y sigue las directrices acordadas con el resto de agencias españolas en el seno de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (Reacu), lo que garantiza que se trata de un proceso garantista, transparente, independiente y fundamentado exclusivamente en evidencias y en criterios técnicos.