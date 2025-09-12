Jordi Moltó revela en Huelva los secretos para transformar historias reales en fenómenos de audiencia

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El creador audiovisual y guionista Jordi Moltó, director de los vídeos de El Hormiguero, ha compartido en la tarde de este viernes en el salón de plenos de la Diputación de Huelva los secretos que han convertido historias reales en fenómenos de audiencia.

El acto ha sido inaugurado por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, quien ha recibido al ponente en nombre de la institución destacando "el placer de recibir en Huelva a este creador audiovisual, uno de los más importantes de España, responsable de algunos de los vídeos más virales y compartidos de los últimos años.

Baquero ha señalado que "sus historias hacen reír, emocionar y sorprender, demostrando que la televisión sigue siendo un espacio donde las personas anónimas pueden brillar tanto como cualquier estrella mediática gracias a la sensibilidad, la creatividad y la motivación".

Por su parte el periodista Pedro Reguero ha dado paso al conferenciante quien ha dado a conocer el proceso creativo de producciones que suman cientos de millones de visualizaciones.

Durante su intervención, Moltó ha explicado cómo sus llamadas "experiencias reales", vídeos que buscan sorprender, emocionar y empujar al espectador a la reflexión, logran conectar con las personas.

Entre sus trabajos destacan historias como un nonagenario componiendo reguetón, una abuela bailando en la Puerta del Sol o un vídeo en el que un grupo de ancianos escribieron su primera carta de reyes recibiendo sus primeros regalos.

El publicista ha subrayado además cómo, durante más de 25 años, ha demostrado que las personas mayores pueden ser tan protagonistas virales y atractivas como cualquier joven. Destacando sus vídeos sobre el amor en la madurez, donde parejas mayores muestran complicidad y ternura frente a la fugacidad de las relaciones jóvenes.

El creador reivindica un envejecimiento activo y positivo, viviendo el presente con implicación y celebrando el humor y la fortaleza con que muchos afrontan la vida, citando a su vecina Mercedes como ejemplo.

Además, ha recordado la inspiración de Clint Eastwood, que a sus 93 años sigue creativo porque "aún no ha dejado entrar al viejo", señalando que "la vejez solo limita cuando uno lo permite".

El director de los vídeos ha insistido en que, aunque algunos de sus trabajos han superado los 500 millones de visualizaciones, "la viralidad no responde a fórmulas exactas: No hay secretos infalibles; lo importante es emocionar y provocar que la gente se atreva a perseguir sus sueños".