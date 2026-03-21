JSA-Huelva lanza una campaña provincial para defender los servicios públicos frente a la privatización

Dirigentes de Juventudes Socialistas de Huelva, en la presentación de una campaña provincial en defensa de los servicios públicos. - JSA

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Rafa Domínguez, ha anunciado una nueva campaña, que ya han iniciado este fin de semana en Isla Cristina, con la que la organización juvenil recorrerá durante las próximas semanas todos los puntos de la provincia con un objetivo claro:, "acercarse a la juventud progresista y de clase trabajadora, escuchar sus inquietudes y evidenciar las diferencias entre dos modelos políticos opuestos".

"Queremos, a través de esta campaña, con el lema 'Tú eliges', recorrer la provincia, visitar municipios y, sobre todo, contraponer dos formas de entender lo público: el modelo de Juanma Moreno, basado en la privatización de los servicios públicos, y el modelo de María Jesús Montero, que representa justo lo contrario, la defensa y el refuerzo de lo común", ha señalado en un comunicado.

Rafa Domínguez ha denunciado que "las políticas del actual Gobierno andaluz han debilitado pilares fundamentales del Estado del bienestar" y se ha referido a datos "como que el PP en la Junta haya destinado 3.500 millones de euros a la sanidad privada, mientras cerca de un millón de andaluces se encuentran en listas de espera".

El dirigente socialista esgrime también el hecho de que 30.000 jóvenes andaluces "se queden cada año sin plaza en Formación Profesional" y que las universidades públicas "atraviesen una situación de infrafinanciación que pone en riesgo su futuro".

"Frente a ello, la organización juvenil defiende un modelo alternativo centrado en la inversión pública y en la igualdad de oportunidades. Hablamos de impulsar 100.000 nuevas viviendas, reforzar la sanidad pública y el sistema de Dependencia, apostar por una universidad pública fuerte y ampliar la FP pública junto a un sistema de becas que garantice el acceso en igualdad", ha añadido.

Domínguez ha subrayado que "desde Juventudes Socialistas se traslada un mensaje claro a la ciudadanía, y es generar conciencia y movilización, sobre todo, entre los jóvenes onubenses, ante una decisión clave sobre el presente y el futuro de los servicios públicos".