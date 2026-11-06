Juan Bravo (PP) pone como ejemplo a Andalucía de que "la vuelta a la gestión es posible"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, acompañado por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y los números uno al Congreso y al Senado por el PP onubense, Pilar Miranda y Alberto Fernández. - PP

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha visitado Huelva, acompañado por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y los números uno al Congreso y al Senado, Pilar Miranda y Alberto Fernández, respectivamente, para reunirse con empresarios y hablar de "algo muy importante para todos los españoles, que son las infraestructuras", así como ha destacado que Andalucía es ejemplo de que "la vuelta a la gestión es posible".

En su atención a medios, Bravo ha señalado que en materia de vivienda "cada año haría falta 250.000 y de media se construyen unas 100.000" y que es el "principal problema" para los españoles.

En este sentido, ha subrayado que el plan del PP es "construir un millón de viviendas" con "una nueva ley del suelo que permita a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas que puedan ir rápido con silencio positivo, con declaración responsable, con plazos de 90 días", una ley antiocupación y una ley de propiedad horizontal, "todas ellas ya presentadas en el Congreso y bloqueadas por el PSOE".

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, Bravo ha afirmado que "nadie mejor que los andaluces para contarle al conjunto de los españoles que ese cambio, ese volver a la gestión, volver a la responsabilidad, volver a la tolerancia, esa vía andaluza que permite que todos nos podamos hablar, que se acaben los muros para construir puentes es posible".

Por su parte, la candidata al Congreso por el PP de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que en el PP saben que "el problema de la vivienda no se resuelve con intervencionismo, ni poniendo obstáculos a quienes quieren construir o a quienes ponen una vivienda en alquiler". "Se resuelve aumentando la oferta, liberando suelo, agilizando los trámites y facilitando la construcción de vivienda protegida", ha añadido.

"Eso es precisamente lo que estamos haciendo en Huelva. Hemos pasado de una etapa de prácticamente parálisis urbanística a una etapa de actividad y desarrollo. Esto es hacer política de vivienda: desbloquear proyectos, poner suelo a disposición del sector, reducir trabas administrativas y trabajar de la mano de promotores y empresarios para que los proyectos se conviertan en realidades", ha afirmado.

La también alcaldesa de la capital onubense ha subrayado que ese es el modelo que están aplicando en Huelva y el que el Partido Popular quiere llevar también al Gobierno de España. "Frente a las recetas que no están dando resultado, nosotros apostamos por gestión, colaboración público-privada y medidas que permitan que haya más viviendas y que sean más accesibles", ha manifestado.

Asimismo, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que el próximo 29 de noviembre los españoles tienen una cita con las urnas, y "los onubenses nos jugamos mucho". "Porque desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, Huelva ha sufrido un abandono sistemático", ha asegurado.

González ha dicho que "el AVE entre Huelva y Sevilla sigue sin plazos claros y sin presupuesto definido" y que "la Ley del Trasvase sigue sin cumplirse y el Túnel de San Silvestre continúa paralizado". "Después de ocho años de olvido, Huelva merece ser escuchada. Merece un Gobierno que no la deje a la cola y un presidente que la trate con justicia. Ese presidente es Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.