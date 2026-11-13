Juanma Moreno (PP-A) llama a responder el 29N a "años de maltrato" del Gobierno a Huelva y proyectos "estancados"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de campaña del 29N en Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado este viernes en Huelva a aprovechar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para poner fin a lo que ha calificado como "ocho años de maltrato constante, permanente e injustificado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la provincia onubense y hacia "el conjunto" de Andalucía.

Durante su intervención en el acto de apertura de la campaña electoral celebrado la Casa Colón de la capital onubense, en el que también han participado la alcaldesa de Huelva y cabeza de lista al Congreso, Pilar Miranda, y el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, entre otros, Moreno ha asegurado que Huelva cuenta con "tantas razones para votar al Partido Popular y provocar el cambio" tras una etapa en la que, a su juicio, sus intereses "han sido pisoteados, ninguneados y orillados".

El líder de los populares andaluces ha reivindicado el peso económico de la provincia, definiendo a Huelva como "la primera provincia industrial de España" y destacando su potencial como "capital de la energía verde" y del hidrógeno, así como el posicionamiento del Puerto de Huelva como el quinto más importante del país y el liderazgo europeo de la provincia en el sector de los frutos rojos.

Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo central "no se ha creído" ni la capacidad industrial, ni la turística, ni la agrícola de este territorio. En este sentido, Moreno ha denunciado que existen inversiones y proyectos "estancados" y "bloqueados" en Huelva porque el Gobierno de España no ha ejecutado las instalaciones necesarias en materia de reconexión y transporte eléctrico.

Asimismo, ha reprochado las "pegas" y "límites" puestos al proyecto del aeropuerto impulsado por la iniciativa privada y ha lamentado que, tras más de 30 años reclamando la alta velocidad, no exista "ni un proyecto, ni una sombra, ni una reunión seria y rigurosa". Al respecto, ha afeado la actitud del exministro Óscar Puente, a quien ha acusado de haberse "reído" de las pretensiones ferroviarias de la provincia.

En su discurso, Moreno se ha referido al estado de la red ferroviaria y los recientes accidentes registrados en el corredor sur que une Madrid con Andalucía, recordando la tragedia de Adamuz --donde fallecieron 46 personas, 27 de ellas de la provincia de Huelva-- y el siniestro de Urda, que se cobró 69 vidas, entre ellas 16 andaluces.

El presidente del PP-A ha censurado que, casi diez meses después del accidente de Adamuz, el Ejecutivo central "no haya asumido responsabilidades ni aclarado lo sucedido", cuestionando la ausencia de las cajas negras auxiliares y la retirada de material "sin autorización judicial".

Además, ha señalado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea sobre el destino de los fondos Next Generation para sistemas de seguridad ferroviaria, y ha anunciado que ha solicitado al candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que realice una "auditoría kilómetro a kilómetro" del corredor sur para esclarecer el uso de dichos recursos y garantizar la seguridad de los viajeros.

Moreno también ha criticado el "aislamiento" ferroviario que sufre Andalucía, el deterioro de las carreteras estatales y la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, cifrando en 500 los guardias civiles que faltan para combatir el narcotráfico.

"INVERSIÓN RÉCORD" DE LA JUNTA Y FALTA DE PGE

Frente a lo que ha descrito como la "parálisis" del Gobierno central --al que ha reprochado terminar la legislatura sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado--, Moreno ha contrapuesto la gestión de la Junta de Andalucía, destacando que los presupuestos autonómicos para 2027 contemplan una subida del 32% para Huelva hasta alcanzar cerca de 420 millones de euros de inversión.

Entre las partidas comprometidas por el Ejecutivo andaluz, el presidente ha enumerado los 30 millones de euros para continuar las obras del nuevo Hospital Materno Infantil, más de 18 millones para actuaciones sanitarias como el equipamiento y apertura del Chare de Lepe y el bloque quirúrgico del hospital de Riotinto, 19 millones para rehabilitación urbana, 14 millones para mejora de la depuración de aguas y 7,7 millones para la fase final de conversión del antiguo Banco de España en Museo de Bellas Artes.

Igualmente, ha mencionado 6,6 millones para empleo juvenil, 6,5 millones para concluir el tercer carril de la carretera del Rocío, 4,2 millones para paliar los efectos del incendio de Niebla y 3,4 millones para finalizar la remodelación de la residencia de mayores de La Orden.

MIRANDA "VA A DAR LA CARA"

Por último, Moreno ha elogiado la designación de Pilar Miranda como número uno al Congreso por Huelva, asegurando que en su doble condición de alcaldesa y diputada "va a dar la cara y a defender los intereses de los onubenses desde el minuto uno", y ha tenido también palabras de reconocimiento para el cabeza de lista al Senado, Alberto Fernández, y de recuerdo para la exministra onubense Fátima Báñez.

"HUELVA NO VA A ESTAR MÁS EN EL GALLINERO"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva y candidata al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, ha agradecido a Juanma Moreno y a Alberto Núñez Feijóo la confianza depositada en ella para encabezar la lista electoral, asegurando que asume el reto "con ilusión, respeto y vértigo" y haciendo un "sacrificio personal y familiar" con el objetivo de que Huelva tenga "una voz firme en Madrid" y "no vuelva a estar más en el gallinero".

Miranda ha afirmado que, tras ocho años de "parálisis y abandono" en los que el presidente del Gobierno solo ha acudido a la provincia "a veranear a Doñana" sin "llegar a pedir perdón" ni "dar el pésame" a las víctimas del accidente de Adamuz, los ciudadanos "se juegan" el 29 de noviembre elegir entre una provincia "activa y escuchada" o "seguir paralizada".

En este sentido, la candidata ha desgranado la que ha denominado como "la agenda de toda Huelva" para defender en la Cámara Baja, en la que ha incluido la llegada del AVE "con presupuesto y plazo", la conexión ferroviaria con Portugal, la mejora de las frecuencias y la seguridad en los trenes, el arreglo de carreteras como la de la Sierra o la conexión con Sevilla, el impulso al aeropuerto con inversión privada y la ejecución de infraestructuras hidráulicas como la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre.

Asimismo, ha advertido de que "la falta de garantías" en el suministro eléctrico mantiene "en un cajón" diez proyectos industriales solo en la capital onubense.

BALANCE DE GESTIÓN EN LA PROVINCIA

Previamente, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha abierto el acto agradeciendo la presencia "constante" de Moreno en la provincia, recordando su reciente visita a Berrocal para anunciar 2,5 millones de euros en ayudas por el incendio de Niebla.

González ha destacado las "cinco victorias" electorales consecutivas del PP en Huelva como "fruto del reconocimiento" ciudadano a una gestión autonómica que, según ha subrayado, "ha hecho realidad proyectos pendientes como el Materno Infantil, la ITV de Lepe, la rehabilitación del Instituto La Rábida, la construcción del colegio del Ensanche o la apertura de nueve nuevos centros de salud en la provincia", a los que se sumarán otros cuatro contemplados en las cuentas de 2027 --Molino de la Vega, Cartaya, Moguer y Valverde del Camino--.

En contraposición, ha criticado el "bloqueo" estatal a la presa de Alcolea, la "ausencia de obras" en el túnel de San Silvestre y el "aislamiento" de la comarca de la Sierra por el corte de la carretera N-435 "en plena campaña cárnica", concluyendo que el 29 de noviembre Huelva se juega "tener un gobierno amigo y aliado" con Alberto Núñez Feijóo frente al "abandono permanente" del Ejecutivo socialista.